港次季出口指數連升5季　貿發局上調全年出口增長預測

貿發局公布2021年第2季出口指數，季內上升至48.7，連升5季，貼近擴張領域，且遠高於上季指數(39.0)，並明顯高於去年首季新冠肺炎疫情剛爆發時的16.0，反映港商對未來出口前景逐漸拾回信心。此外，多個主要行業出口信心持續改善，其中機械業及電子產品業的指數高於整體平均水平。香港出口商對所有主要出口市場短期前景均感樂觀，中國內地已回到擴張領域，而日本、歐盟、東盟及美國的短期市場前景亦獲出口商正面評價。

貿發局研究總監關家明稱，隨着環球貿易復甦和生產活動重啟，香港出口錄得顯著增長，首季出口總額按年升33.2%至11,078億港元，4月份出口升幅雖收窄、但仍錄得24.4%增長。他認為，在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，預料香港將繼續受惠，惟部分受訪港商認為仍有隱憂，包括疫情反覆、全球需求疲弱、中美貿易摩擦持續，以及人流通關未能回復正常或會窒礙出口表現。

鑑於周邊出口情況樂觀，他預測5月份出口增長達20%至30%之間。在內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，香港將繼續受惠。由於全球復甦步伐不一，在考慮多項因素後，該局決定將今年的出口增長預測由5%上調至15%，料在低基數效應下，這是香港自2010年從金融風暴復甦以來最強勁的出口反彈。

關又指，過去數月疫情對港商的影響轉趨緩和，目前不足60%受訪港商指仍受疫情打擊，較上季近80%大幅減少。在各種不利影響中，港商最普遍遇到的是買家減少訂貨量、運輸成本上升，以及物流配送受阻。港商除了適應「單量細，運費貴」的新常態外亦採取新策略應對挑戰，包括開發其他產品種類、發展內銷市場、開拓網上銷售渠道，以及分散銷售到其他海外市場，當中以東盟及歐洲最熱門。

惟部分受訪港商認為仍有隱憂，最關注的問題是疫情反覆(41.5%)、其次是全球需求疲弱(16.7%)、中美貿易摩擦持續(13%)，以及人流通關未能回復正常(11.6%)或會窒礙出口表現。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻指出，香港出口表現與周邊經濟體表現一致，顯示亞洲主要經濟體供應鏈恢復生產並反彈，其中首4個月中國出口按年上升44%，香港對內地出口大幅上升34%。按主要產品行業區分，電子佔出口70%，首4個月電子產品出口大幅上升至32.8%。

今季出口指數按季大幅升9.7至48.7，幾乎所有行業及所有出口市場都錄得正增長，反映下半出口商對短期出口增長恢復信心。當中機械業大幅反彈13.0點至55.9；電子升9.8點至48.8的升幅高於整體水平；出口市場方面，中國內地(50.3)已回復擴張領域，是眾多市場最樂觀，而受訪港商對日本(49.8)、歐盟(49.2)、東盟(49.1)及美國(49.0)的前景亦較上季大幅上升。

貿易價值指數增10.7點至57.0，曾氏稱，隨着出口情緒有改善，採購指數亦有上升，升11.9點至45.5，顯示未來幾個月主要行業採購活動有可能增加；但就業指數稍微下跌1.6點至41.6，但當中鐘錶、珠寶及機械業有上升。