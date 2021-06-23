美富豪指比特幣勝黃金　美股大好友料年底見10萬美元

美國億萬富翁、NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban表示，無論在抗通脹以致其他各方面看，比特幣都是比黃金還要好的選項。

外媒引述Cuban表示，比特幣比黃金更好，無需擔心儲存的問題，也很容易轉移，不需要媒介，還能化為更小單位。他又指，比特幣的最大挑戰，是沒有William Devane類型的商業廣告，以及那些相信黃金為通脹避險工具的人。

據報Devane為美國老牌演員，曾出演熱門肥皂劇《解開心結》(Knots Landing)。Devane在過去10年一直為貴金屬資產管理公司Rosland Capital推銷黃金，並向潛在客戶表示黃金是他「唯一相信的貨幣」。

Cuban又在推文表示，黃金幾乎毫無用處，尤其是作為抗通脹工具。比特幣是一種類似黃金的數碼資產，因為它們完全是由供需推動，比特幣在這方面表現得更好。

●大好友料年底比特幣見10萬美元

華爾街著名分析師、美股大好友、策略諮詢公司Fundstrat Global Advisors共同創辦人Tom Lee則預期，比特幣今年底前可望達到10萬美元，甚至更高。

Lee指出，最近比特幣下跌是「噪音」和「巨大的買入機會」，儘管比特幣最近遭一系列利空打擊，尤其是中國的挖礦禁令、美國的監管審查，但比特幣能輕易反彈，歷史經驗表明，比特幣通常會在1年的10個交易日內，完成該年的大部分升幅。他又指，從長遠來看，中國的挖礦禁令可能會對加密貨幣產業產生正面影響，隨着時間的推移，挖礦業務多元化到中國以外，將是個很好的發展。參照歷史，比特幣走勢仍表現良好，過去如果出現像最近幾周的利空新聞浪潮，可能會讓比特幣進入「寒冬」，但目前比特幣僅較高點下跌50%，跌勢並不太深。

他表示，與石油相比，雖然原油市場短期內可能有更多的催化劑，但虛擬貨幣市場有着更大的長期回報潛力。