iBond暗盤價高見103.25元　每手帳賺325元

數據顯示，該批iBond共收到70.91萬份有效申請，申請的債券本金總額達539.48億元，最終發行額提高至200億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲3手。55,381份認購2手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的653,817份申請(即認購2手以上者)，均將先獲發2手債券，並進行抽籤，其中605,727份申請將獲配發多1手債券。

iBond派息與本港通脹掛鈎，會隨通脹上升而增加派息。新一批iBond年期3年，保底息率為2厘，每半年派息一次，以每手1萬元計算，一年穩袋約200元利息，持有至到期保證可收息約600港元。

●首日即沽先賺一筆 還是長揸收息較着數？

過往發行的iBond派息逐年減少，首兩批平均年利率逾4厘，近兩期已降至2厘水平，惟相較保底息率為高；以持有3年至到期的回報來看，撇除未到期的第7批iBond，第1至第6批可收息介乎617至1,358元。

投資者若想「即日鮮」，歷年iBond首日回報如何？按上市首日收市價計，每手最少可賺275元，最高則為670元。