【產經直播】加息憂慮降溫 港股可以彈幾高？
2021年06月23日 16:23
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聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，表明局方不會因擔心通脹問題而先發制人加息，隔晚美股做好，納指更創新高。港股周三(23日)承接升勢，最多升584點，收市收報28,817點，升507點。半年結將至，港股短線可以彈到幾多？
汽車股繼續開車，吉利汽車(00175)即市升上27.1元，創4個月新高；比亞迪股份(01211)盤中亦曾升超過4%。電動車概念股亦有資金追捧，贛鋒鋰業(01772)即市升逾8%，大行大和指公司受惠汽車電池需求強勁，碳酸鋰或進一步上漲，調升目標價至152元，並重申買入評級，現價追仲諗得過？
友邦保險(01299)擴大內地版圖，繼去年底獲批四川分公司後，最新再獲中銀保監批准於湖北省籌建分公司，內地作為友邦新業務價值最大貢獻市場，再獲批於新省份籌建分公司，往後增長可否看高一線？
新一批iBond(04246)周四(24日)上市，市場預計今年通脹較高，上市首日升幅又會否較上一批為高？投資者唔使急住沽貨離場？咩價錢沽出最理想？
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