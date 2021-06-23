【產經直播】加息憂慮降溫　港股可以彈幾高？

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，表明局方不會因擔心通脹問題而先發制人加息，隔晚美股做好，納指更創新高。港股周三(23日)承接升勢，最多升584點，收市收報28,817點，升507點。半年結將至，港股短線可以彈到幾多？

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