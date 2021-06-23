油價做好 道期升61點
2021年06月23日 16:26
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美匯指數報91.76；港匯見7.7657；離岸人民幣(CNH)低見6.4948；美元兌日圓報110.88；歐元企1.1940，英鎊處1.3982。金價報1,783美元。油價做好，布油報75.32美元，紐油報73.25美元。道指期貨升61點。
●市後關注點
-20:30 美國首季經常脹赤字
-21:45 美國6月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 美國5月新屋銷售
●港股午後升幅擴大，恒生指數收報28,817點，升507點或01.79%。國企指數及科技指數分別漲1.95%及2.66%，主板成交1,565億港元。科技股回勇，舜宇光學飆近7%；美團及快手飆5.1%及6.2%；阿里巴巴升2%；小米集團升1.4%；騰訊升1.5%。https://bit.ly/3wSiNkW
●滬綜指收升8點，外資淨買入逾81億人民幣。https://bit.ly/3j64fdq
●傳奇災難預言家：美股11年牛市將結束。
●晶片短缺加劇，交貨時間延至18周破紀錄。
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●日本6月製造業PMI擴張速度4個月最慢，服務業仍疲弱。
●發改委就大宗商品保供穩價問題進行調查。
●土庫曼首都超越香港，成外派人員生活費最貴城市。
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●港經濟出谷底？首5個月錄3,209宗破產，按年跌11%。
●iBond暗盤價高見103.25元，每手帳賺325元。