海航危機蔓延！渤海租賃債券展期　投票數次延長

今年1月底遭債權人申請破產、走上重組之路的海航集團，旗下的內地上市渤海租賃據報本周未能按時兌付公司債券，發行人罕見地將展期方案投票日，數次延長至到期日之後，若不能通過，料將引發一系列違約事件。

外電引述渤海租賃發行的債券「18渤金01」的兩位持有人指，發行人尚未支付該期債券本息。「18渤金01」於2018年發行，當前餘額9.41億元人民幣，票息7厘，應於上周日(20日)到期，因恰逢周日順延至本周一(21日)。

渤海租賃在本月初發公告，指因短期流動性匱乏，缺乏兌付能力，渤海租賃申請對「18渤金01」的本金進行展期2年，利息全額兌付，而展期期間票息降至4厘。該公司在6月11日召開第一次債券持有人會議，惟未能達成合法有效的決議。

渤海租賃之後在上周四(17日)就該筆債券召開第二次債券持有人會議，審議有關展期方案，發行人將投票截止時間數次延長至今日(23日)的晚上9點。而公司在公告指出，若上述議案仍未能獲得債券持有人會議通過，預計無法按期兌付「18渤金01」債券本金及利息。

綜合數家內地評級公司在深交所的公告，皆指出由於相關條款設置原因，若「18渤金01」出現違約，則公司存續債券亦將面臨「加速清償」壓力。