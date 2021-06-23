單挑G7反15%全球最低企業稅　這個國家是...

本月初，七大工業國集團(G7)於峰會後宣布，成員國支持設定15％的最低全球企業稅率，惟此舉引發低稅收國家的反彈，被稱為避稅天堂的百慕達群島周二(22日)抨擊，全球最低稅恐衝擊該國由疫情及金融危機中的復甦，並指「這是主權問題」。

外媒報道，百慕達群島財政部長Curtis Dickinson周二受訪時指，百慕達群島人口約6.4萬，仍努力由新冠肺炎疫情及2008年的金融危機中恢復，不希望在此時徵收新稅。他表示，百慕達有權自行決定適合自身管轄範圍的稅收制度。

Dickinson說，百慕達的稅收系統已有200年歷史，儘管其並不完美，確實需要調整，惟任何改變應由該國自己進行，不需要有人指點。百慕達目前的稅收制度以消費為基礎，尋求易於管理、容易建檔，當前的制度對國家有用，更沒有鼓勵人們搬到這裏。

他指出，將百慕達歸類為企業避稅天堂並不公平。由於稅收制度及簡化監管制度，百慕達已成為一個適當的金融中心。

經通脹調整後，百慕達去年第4季國內生產總值同比下降4%，Dickinson表示，經歷了一段低經濟成長的時期，增稅的想法等同於對該國經濟踩煞車。