謝瑞麟：珠寶業看似復甦只是基數效應

謝邱安儀指，目前仍未見有通關的可能性，預計香港業務短期內仍面臨很大壓力，公司會採取審慎經營策略，包括精簡網絡、擴展全渠道銷售等，而在租金回落至相對合理水平下，會尋找合適開店機會。

集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，自去年8、9月起業主已經沒有大幅減租，但今年續租店舖的租金水平已經反映目前市況。謝補充，現時租金已回落至較合理水平，公司有意在本地市場開舖，重申無意再縮舖，故無裁員計劃，年內亦毋須再建議員工放無薪假，所有員工已恢復正常開工。

截至今年3月底止一年，謝瑞麟仍錄股東應佔虧損4,398萬元，但較去年虧損8,967萬元收窄一半；每股虧損17.6仙，不派末期息。謝表示，去年自政府取得2,000多萬的補貼，對公司盈利狀況有幫助。

對於本財年能否扭虧為盈，伍綺琴僅表示，對本財年業績前景審慎，希望有正面增長，但也視乎香港疫情發展。倘生意改善，才考慮派息，強調公司資金流充裕。