【靚盤快遞】啟德跑道區維港1號搶閘登場

啟德跑道區屢誕百億地王，香港置業區域營業董事余柏表示，跑道區三面環海，景觀開揚，可飽覽維港、鯉魚門及東九龍的景觀，加上區內將有多坐商業地標落成，有望成為專才及人流匯聚之地，所以發展商睇好跑道區物業前景，願意以高價搶地，11幅住宅用地中，過半均以破百億批出。

而跑道區第一個住宅項目：維港1號，搶先出閘，項目由2幢高座大廈及 1 幢迎海大宅組成，共提供1,059伙，戶型介乎一房至四房，面積介乎329至1,793方呎，迎合不同買家的需要。

跑道區綠野處處，事關啟德共有近100公頃休憩用地，當中跑道區佔約3分1，包括剛開幕的空中花園、郵輪碼頭公園、跑道公園以及即將動工的都會公園，其中都會公園有望成為全港最大的公園，規模相當於維多利亞公園的1.3倍。

另一方面，啟德住戶出行選擇亦相當靈活，港鐵屯馬線已於今年6月27日通車，住戶不用轉線便可接通新界東、西及九龍；待東鐵線過海段通車後，住戶只需乘搭6個站便可由啟德前往金鐘站；而六號幹線竣工後，駕車前往西九高鐵站亦只需約6分鐘；未來，啟德跑道公園碼頭更會設有水上的士接駁維港兩旁。

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