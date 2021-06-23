議價空間收窄　沙田中心兩房「冇價講」賣630萬元

二手市旺，業主議價空間收窄，沙田中心兩房單位，放盤約1個月，零議價下以630萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●天后栢景臺2座低層C室，實用面積約910方呎，套三房間隔，議價後以約2,360萬元市價獲承接，實用呎價約25,934元，原業主於2013年3月以約1,638萬元購入，是次轉手帳面獲利約722萬元，物業升值約44%。

●北角半山賽西湖大廈3座高層B室，實用面積約1,124方呎，三房連工人房間隔，望山景，獲區外換樓客以2,650萬元承接，實用呎價約23,577元，原業主於2008年1月以1,292萬元購入上址自住，持貨13年帳面獲利1,358萬元，單位期內升值近1.1倍。

●北角城市花園8座中層B室，實用面積約947方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,500萬元承接，實用呎價約15,839元，原業主早於1996年10月購入上址自住，當時作價655萬元，持貨逾24年至今轉手，帳面獲利845萬元。

●鰂魚涌太古城洞庭閣低層G室，實用面積580方呎，兩房間隔，望海景，以1,078萬元易手，實用呎價約18,586元，新買家屬於用家，原業主於1997年10月以472.8萬元買入，持貨24年帳面獲利605.2萬元，單位升值約1.28倍。

●鰂魚涌太古城夏宮閣中層H室，實用面積約702方呎，三房間隔，1個多月前曾考慮以1,450萬元放售，有港島東區業主，因家人於去年購入太古城，為搬近居住，在區內睇樓超過3個月，見樓市氣氛向好，加快入市，議價兩日後，便斥1,465萬元承接上述單位，實用呎價約20,869元，建築呎價約為18,313元。

●西灣河嘉亨灣1座低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以約1,085萬元成交，實用呎價約21,743元，新買家為外區上車客，而原業主則因需要換購三房單位，所以出售上述單位。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍6月暫錄約28宗買賣，宇晴軒佔10宗，平均實用呎價19,333元，該盤1座低層F室，實用面積447方呎，兩房間隔，零議價下以850萬元易手，實用呎價19,016元，新買家為外區客，是次入市自用。

●長沙灣昇悅居2座中低層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望園景，放租約兩星期，業主原先叫租19,000元，經議價後減價1,000元或約5.3%，至近日以18,000元租出，實用呎租約37元。

●長沙灣海柏匯中高層D室，一房連儲物室間隔，望海景，實用面積約285方呎，以約580萬元放盤，即日吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約12萬元，以約568萬元成交，實用呎價約19,930元，新買家為首置客，無睇樓下承接。

●奧運站維港灣錄15宗租務成交，較上月同期8宗增加近90%，其中2座低層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約495方呎，以約22,000元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,200元，以19,800元租出，實用呎租約40元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●啟德嘉匯8座中低層E室，實用面積約349方呎，一房間隔，擁開放式廚房，以850萬元沽出，實用呎價約24,355元，原業主於2017年3月以694.2萬元購入，沽貨帳面獲利155.8萬元離場，單位4年升值約22%。

●黃大仙現崇山3B座中層C室兩房戶，望樓景，實用面積約521方呎，以約21,000元放租3星期，吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以20,000元租出，實用呎租約38.4元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●將軍澳新都城6月暫錄38宗買賣，較上月同期33宗略為加快，有望追平上月全月45宗，本月平均實用呎價約17,209元，項目2期4座低層C室，實用面積約644方呎，套三房間隔，另設儲物房，望街景，最新以955萬元成交，實用呎價14,829元。

●將軍澳維景灣畔17座低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，去年6月初開始放售，業主原叫價880萬元，其後一度減價至最低850萬。最終以855萬元沽出，減價25萬元或約2.8%，實用呎價約16,570元，屋苑6月錄約22宗買賣，現時約有261個放盤，同類型單位最低入場費由870萬元起。

●將軍澳居屋富康花園7座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場開價510萬元，放盤3個月，一口氣減10萬元或約2%，獲區外白居二買家以500萬元承接，實用呎價10,331元，原業主於2007年以約98萬元購入，持貨14年帳面獲利402萬元。

●將軍澳中心6暫錄19宗買賣，平均實用呎價19,830元，項目11座低層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，議價後以835萬元成交，實用呎價約20567元，創屋苑標準戶次高，僅低於去年12月期間，該盤10座中層D室，以800萬元售出，實用呎價約20,833元。

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新界區

●沙田中心唐寧大廈中層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約1個月，開價630萬元，至近日零議價沽出，實用呎價約18,156元，屋苑現時約有70個單位放售，叫價由545萬元起。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層J室，實用面積約515方呎，兩房間隔，以860萬元易手，實用呎價約16,699元，原業主於2003年以243萬元購入單位，持貨18年帳面獲利617萬元，單位升值約2.5倍。

●大圍名城6月暫錄約10宗買賣，平均實用呎價約17,703元，盛世3座南翼低層D室，實用面積約735方呎，套三房連套房間隔，日前以1,320萬元易手，實用呎價約17,959元。

●沙田溱岸8號5座高層B室，實用面積936方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以1,858萬元易手，實用呎價約19,850元，原業主則於2012年以1,135萬元購入，持貨9年帳面獲利約723萬元，單位期內升值約63.7%。

●沙田帝堡城1座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價860萬元，放盤1年，減價25萬或3%，調整至835萬元沽出，實用呎價約15,265元，原業主於2009年9月購入，當時作價333萬元，持貨近12年至今轉售，帳面獲利502萬元離場。

●粉嶺花都廣場6月暫錄約13宗買賣，最新錄得成交包括6座高層D室，實用面積370方呎，兩房間隔，以530萬元獲承接，實用呎價14,324元，原業主則於2013年以315萬元購入，持貨8年帳面獲利215萬元離場，單位升值約68.3%。

●粉嶺瓏山1號6月首宗成交，單位為1座中層C室，實用面積847方呎，套三房間隔，議價後以998萬元獲承接，實用呎價11,783元，原業主則於2014年以815萬元購入，持貨7年沽出帳面獲利183萬元，單位升值約22.5%

●元朗Grand YOHO6月累錄14宗買賣，按月升27%，其中3座極高層F室，實用面積約535方呎，兩房間隔，開價1,030萬元，經議價後，以998萬元易手，實用呎價約18,654元，買家為用家，原業主於2017年1月以830.7萬元一手買入，現轉手帳面獲利167.3萬元，期內升值約20%。

●元朗朗庭園1座高層G室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價660萬元，獲上車客即睇即買，減價20萬元，以640萬元沽出，樓價創屋苑新高，實用呎價約14,781元，新買家為同區上車客，看中屯馬綫全線通車，立即拍板承接。

●天水圍居屋天盛苑O座高層8室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內綠表客垂青，於未補價第二市場決定以470萬元購入上址自住，實用呎價約9,289元。

●屯門錦華花園A座高層5室，實用面積353方呎，兩房設計，日前獲區外客垂青，決定以560萬元購入上址供父母居住，實用呎價約15,864元，原業主於2010年以約148萬元購入，轉手帳面獲利約412萬元，單位升值逾2倍。

●屯門卓爾居5座中層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，裝修屬原裝，吸引一名外區上車客「翻睇」後即決定承接，叫價740萬元，減價12萬元，以728萬元成交，實用呎價約14,000元，原業主於2007年4月以150萬元買入自用，現沽出帳面獲利578萬元。

●青衣區未補價第二市場6月份累錄25宗買賣，較上月12宗彈升1.1倍，區內公屋長安邨安湄樓高層13室，實用面積約449方呎，現為兩房間隔，第二市場開價350萬元，經白居二買家洽購下，減價5萬元，以345萬元沽出，實用呎價約7,684元，原業主於2018年中以80.81萬元買入，持貨3年升值逾3倍。

●東涌水藍‧天岸1座低層D室成交，實用面積約811方呎，套三房連儲物室間隔，享機場全海景，吸引外區買家入市，原先叫價1,300萬元，議價後以1,250萬元成交，實用呎價約15,413元，新買家是首置人士，參觀上址即日決定還價，經商議後拍板入市自用。