大批全新樓盤部署7月登場　爭相展開軟銷攻勢

上半年快將過去，大批全新樓盤已急不及待籌備於第3季出籠，部分料於7月搶閘推出市場，本周爭相展開軟銷攻勢，當中有市區大盤率先於日內公布開價及開放示範單位吸客。

●【多相】維港1號兩房及三房示範單位首登場

至於根據第2A座28樓H室打造的原則三房單位，實用面積774方呎，廚房原本為傳統獨立「梗廚」，內設儲物房及洗手間，設計師將示範單位內有關空間打通，令廚房可用性提高。該單位長方形大廳闊落，亦連接面積26方呎露台及16方呎工作平台；而主人套房與毗連睡房亦打通，擴展成特大套房。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，樓盤共設5個示範單位，包括3個無改動及兩個經改動示範單位，涵蓋一房至三房 間隔。明日(6月24日)起正式開放予公眾參觀，最快明日推出首張價單。

至於住客會所以雙會所設計，連園林面積廣逾9萬方呎，設6大享樂主題，提供逾30多項設施，包括50米長戶外園林泳池、20米長室內恒溫泳池、健身室、兒童健身室、兒童賽車場、宴會廳、派對廳、桌球室及鋼琴演奏廳等。

●沙田畢架·金峰7月登場 最細面積1018方呎

該公司營業及市務總經理陳富強稱，樓盤共提供66伙，當中62個分層戶，全屬三房間隔，實用面積1,018至1,548方呎，洋房面積約2,800至3,400方呎。項目亦設68個車位，比例超過1比1。

●上環新盤42 TUNG ST.最快7月上旬開售

由The Development Studio發展的新盤上環42 TUNG ST.將於短期內上載價單，並於周三(23日)起開放項目展銷廳予公眾參觀，預料最快7月上旬開售。

該公司合夥人兼項目部主管梁祈安表示，項目僅提供13伙單位，包括9伙單層和4伙複式單位，形容項目伙數罕有，而且每個單位配備獨立電梯大堂，私隱度高。

該公司投資部主管鄭冠麒則指，預計項目關鍵日期為2022年9月30日，即樓花期約一年多，暫計劃分層單位將會以價單形式發售，複式單位則以招標形式推售，價格將參考港島鐵路上蓋項目售價。

資料顯示，分層戶實用面積585方呎，兩房間隔、複式戶實用面積1,157方呎，採三房連兩套房間隔，且所有單位設大窗及配備著名Bulthaup廚櫃。

●柏傲莊III四房戶呎價3.5萬 創新界標準戶新高

其中8A座47樓B室呎價更高見3.5萬元，打破新界區分層標準戶最高紀錄。柏傲莊第1至3期於9個月內累售2,942伙，佔整個項目逾95%，套現近362億元。

該集團行政總裁鄭志剛表示，市場對優質樓盤非常渴求，造就項目價量兼備的銷售佳績。集團已迅速加推單位，滿足市場需求，希望更多市民可以買到心儀單位。

●柏傲莊I周六發售單位收逾3,000票 超購166倍

鐵路上蓋新盤銷售反應向好，新世界發展（00017）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊I，本周六將推出最後一批單位應市，發展商於今日（6月23日）下午6時截止認購登記，單日錄得逾3,000張入票，較該期周六價單形式推售的18伙，超額認購約166倍。

因應項目全新第3期於6月開售熱銷，發展商昨日突擊盡推第1、2期餘貨，當中包括第1期23伙及第2期72伙，部分單位已較去年首度推出時大幅加價近15%，而第2期以價單形式銷售的67伙，將於明日下午6時截止認購。同時，項目兩期亦推出10伙於本周六起招標。

●啟德THE HENLEY I低座細單位成交呎價逾2.7萬元

上車新盤單位具有需求。恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY I，今日（6月23日）售出低座Condominium B 6樓E單位，實用面積302方呎，成交價825.17萬元，呎價27,324元。

同系負責銷售的屯門帝御系列亦單日錄得3宗交易。其中帝御‧星濤第1座18樓單位＝05，實用面積342方呎，售價587.57萬元，呎價17,180元。