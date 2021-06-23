道指重上34000點　納指創新高

聯儲局收水疑慮紓緩，加上油價上升等因素，美股重拾漲勢，道指周三(23日)早段續升64點，至34,009點；標指升7點，至4,253點；以科技股為主的納指升30點，至14,283點新高。

基金公司GMO創辦人、星級基金經理格蘭瑟姆形容，在聯儲局政策、迅速的刺激行動以及新冠疫苗接種意外成功的推動下，投資者正在目睹「美股史上最大奇幻之旅」。面對當前無處不在的泡沫跡象，他警告，以史為鑑，美國市場在今年1月之後的任何時候都可能開始退潮。

投資者冇有怕，雲端和企業軟件業務前景看俏的微軟周二曾漲1.2%，帶動市值衝破2萬億美元，成為繼蘋果公司(Apple Inc.)後，第2家市值逾2萬億美元的美國上市公司。微軟股價早段跌0.02%至265.46美元，券商Wedbush將微軟目標價由310美元上調至325美元。

據追縱家庭開支的Numerator資料，網購巨人亞馬遜Prime Day促銷日首32小時每訂單平均消費47.14美元，低於去年的54.64美元。此外，有指聯邦貿易委員會(FTC)將就亞馬遜收購美高梅電影公司的交易進行反壟斷調查，將是反壟斷專家莉娜‧汗(Lina Khan)出任FTC主席後一大考驗。亞馬遜股價早段仍微升0.16%至3,511.02美元。

比特幣價格回升，帶動押重比特幣的軟件商MicroStrategy股價漲5.06%至581.74美元。

中資電動車公司小鵬汽車傳獲批在港上市，股價早段漲5.51%至42.19美元。