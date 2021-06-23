先施︰原大股東要求償債書屬無效

先施就此解釋，法定要求償債書並非根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第178(1)(a)(i)(A)條訂明之格式發出，因此存在根本性缺陷；及根據香港法例第25章《勞資審裁處條例》，馬氏就其聲稱未獲支付薪酬所提出之索償屬於勞資審裁處之專屬管轄範圍內。

先施同時表示，獲告知由於公司已向馬氏妥為支付就去年3月1日至2月28日期間，結欠之全數薪金及董事袍金，故馬氏所要求之金額存在真正之爭議。

因此，公司已透過其法律顧問要求馬景煊撤回法定要求償債書，及承諾不會依據法定要求償債書，對先施提出任何清盤呈請。先施亦已指示其法律顧問準備申請禁制令，以限制馬氏對公司提出任何清盤呈請。

公告同時表示，先施在本周一(21日)，收到馬景煊向勞資審裁處所提交日期為2021年6月17日的申索書。根據申索書，馬景煊就未付董事袍金及管理費合共824.4萬元向公司提出索償，而有關金額乃與其於法定要求償債書中要求之金額相同。先施同日收到馬景煊之法律顧問發出之信函，指於勞資審裁處作出裁定前，馬氏將不會就所聲稱未獲支付之薪酬向先施提出清盤呈請。

公司現正就勞資審裁處申索書徵詢法律意見，並將於適時或根據上市規則之規定作出進一步公布，以知會股東及潛在投資者有關勞資審裁處申索書之任何重大進展。

先施股份將繼續停牌，直至另行通知。