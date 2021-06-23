新股有「新勢力」　小鵬來港掛牌基金落重飛

中資概念股「愛回家」，小鵬汽車(美股：XPEV)通過聯交所上市聆訊，為下半年中概股打響頭炮，同時是中國3大「電動車新勢力」率先回歸香港市場的車企。消息透露，小鵬將採用同股不同權(WVR)架構在港雙重第一上市，計劃集資20億美元(約156億港元)，7月中上旬掛牌。

小鵬汽車去年8月於美國紐約證券交易所掛牌，並採取企業WVR架構。周三美股早段報41.79美元，升6.57%，較上市定價15美元累計升1.84倍，市值逾300億美元。由於其在主要市場上市未滿兩年，不符合聯交所現有大中華公司在港第二上市規定，故必須以雙重第一上市及放棄企業WVR。

另由於聯合創始人兼高級副總裁何濤將辭任董事職務，故不符合持有特權股資格，所持有的2,000萬股「1股10票」特權股將全數轉換成普通股。公司現時共逾4.09億股特權股，全由何小鵬及聯合創始人夏珩持有，連同普通股部分，分別持有公司上市前21.7%及3.8%股份。

雖然第二上市企業可在部分合規要求申請豁免，但現時仍未能獲「北水」買賣。而按照現有互聯互通規則，第一上市企業掛牌後符合快速納入機制，最快可望6個月後納入港股通。消息透露，公司認為香港鄰近中國市場，貼近其用戶市場，故選擇來港上市。有基金界人士指，該公司在內地名氣大，參考其在美國上市的表現，預期能很快納入互聯互動機制中，有意落飛認購。

小鵬汽車目前已推出運動型多途用車（SUV）G3、運動型轎車P7及P7鵬翼限量版，截至3月底，累計已向客戶交付逾3.01萬輛G3及逾2.3萬輛P7，另已發布第三款智能電動汽車P5及中期改款版G3i，預計將於今年第四季及第三季末交付。今年首季受惠電動車交付破紀錄，收入按年飆升超過6倍，虧損7.86億元人民幣，少於預期。

事實上，早在今年3月，已傳出蔚來（美股：NIO）、小鵬及理想汽車（美股：LI）3大「電動車新勢力」已委聘投資銀行安排今年在港上市。

另邊廂，長和（00001）旗下生物科技公司和黃醫藥（00013）宣布以每股40.1元定價，預期集資41.7億元，較招股價上限45元折讓10.88%。