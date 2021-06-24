東方日報B1：專家教路　iBond投資攻略

iBond派息與香港通脹掛鈎，會隨着通脹上升而增加派息。新一批iBond年期3年，保底息率為兩厘，每半年派息一次。以每手一萬元計，一年穩袋約200元利息。持有至到期的話，保證可最少收息約600元。以持有3年至到期的回報來看，撇除未到期的第七批iBond，第一至第六批可收息介乎617至1,358元。

以目前形勢來看，抽中iBond的投資者，到底是上市首日食胡好，還是長揸收息較着數？

安柏環球投資總監梁偉民表示，持有iBond人士短線沽出食胡或長線持有收息都可以，但絕不建議投資者嫌分派不足而在二手市場追入。若不想資金被鎖死，傾向短期沽貨的話，104元或以上是合理價位。他解釋，現時一隻香港政府發行的3年期債券，孳息率是0.3厘。由於iBond一年派息最少2厘，所以價格升到104元，孳息率仍有0.6厘，仍比現時香港政府同年期債券的孳息率高。如果要追到孳息率同樣是0.3厘，iBond價格可升到105元，但因部分機構投資者需要在市場上吸納貨源，未必可短時間升至此水平。

香港財務策劃師學會主席李澄幸稱，因今批iBond保證有兩厘年息，加上通脹預期較往年高，如投資者資金不緊張，沽貨後只是存放在銀行，不如繼續持有iBond。至於不打算持有iBond至到期的投資者，可留意這幾日二手市場表現，當升至104元或以上可先行獲利，因變相可提前取得逾一年的回報。

值得留意的是，部分銀行如中銀香港、工銀亞洲、中信銀行(國際)為iBond退款提供港元存款息率優惠。其中，工銀亞洲的優惠是存款額10萬元或以上、開立228天港元定期存款，客戶可獲0.5%年利率優惠；開立368天港元定期存款，可獲0.6%年利率優惠。中信銀行(國際)為退款資金提供分別一個月0.55厘年息、3個月0.7厘年息、或6個月0.75厘年息的港元定期存款優惠。

對於較年長的投資者，更可以留意預期息率更高的銀色債券。政府將會在本月底公布新一批銀色債券的發行詳情，合資格認購年齡會由65歲，下降至60歲，是低息環境之下的另一穩健收息選擇。至於上一批銀債，保底息有3.5厘，如果今趟維持相若息率，認購反應勢會更加熾熱。

惟要注意，銀債與iBond最大相異處是不設二手市場交易，若投資者想提前贖回，只可以透過配售銀行或指定證券經紀售回予政府，而售價將會以面值100%連同累積利息計算。