美股道指跌71點　納指再創新高

聯儲局主席鮑威爾周二繼續發表安撫市場言論，美國股市周三(23日)個別發展，當中以科技股為主的納指再創新高。道指收報33,874點，跌71點或0.21%；標指收報4,241點，跌4點或0.11%；納指收報14,271點，升18點或0.13%，第二日創收市新高。

基金公司GMO創辦人、星級基金經理格蘭瑟姆形容，在聯儲局政策、迅速的刺激行動以及新冠疫苗接種意外成功的推動下，投資者正在目睹「美股史上最大奇幻之旅」。面對當前無處不在的泡沫跡象，他警告，以史為鑑，美國市場在今年1月之後的任何時候都可能開始退潮。

個股方面，雲端和企業軟件業務前景看俏的微軟周二曾漲1.2%，帶動市值衝破2萬億美元，成為繼蘋果公司(Apple Inc.)後，第2家市值逾2萬億美元的美國上市公司。微軟股價周三收市微跌0.08%，券商Wedbush將微軟目標價由310美元上調至325美元。

據追縱家庭開支的Numerator資料，網購巨人亞馬遜Prime Day促銷日首32小時每訂單平均消費47.14美元，低於去年的54.64美元。此外，有指聯邦貿易委員會(FTC)將就亞馬遜收購美高梅電影公司的交易進行反壟斷調查，將是反壟斷專家莉娜‧汗(Lina Khan)出任FTC主席後一大考驗。亞馬遜股價周三亦偏軟，收跌0.04%。

中資電動車公司小鵬汽車傳獲批在港上市，股價在美國收漲4.05%。