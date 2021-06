美國商務部周三(23日)將5間中國企業列入實體清單,指這些企業在中國涉及侵犯人權的行為。

今次被列入經濟黑名單的企業包括:合盛硅業股份有限公司(Hoshine Silicon Industry)、新疆大全新能源有限公司(Xinjiang Daqo New Energy Co.)、新疆東方希望有色金屬有限公司(Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co.)、新疆協鑫新能源材料科技有限公司(Xinjiang GCL New Energy Material Co),以及新疆生產建設兵團(Xinjiang Production and Construction Corps)。

列入黑名單的公司會被限制購買美國的商品和技術,而上述公司中,有部分是製造太陽能電池板所使用的單晶硅及多晶硅。根據周三提交的政府文件,該5間公司是因為涉及在華的侵犯人權行為、傷害維吾爾人及其他回教徒少數族裔而被列入黑名單。