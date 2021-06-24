鄧建初：港股走勢跟外圍　成分股改動影響大

近期港股市場吹無定向風，在長方形區域徘徊上落。圖表和市場預測開了個玩笑，繼眾口一詞(連初哥也不例外)，認為今年三月份看到的是頭肩頂形態，最終卻是失敗告終；恒生指數六月初突破阻力區，又重上多條平均線之上。正當大家都以為可以打破五窮六絕的魔咒，上望30,000點之際，怎料一盤冷水照頭淋，破阻力點後立時掉頭向下，形成假突破。

現今股票數目多如繁星，恒指已不能完全反映整體市場之表現，此起彼落場面屢見不鮮。看上周五恒生指數雖然上升242點，奇怪的是下跌股票數目竟然多過上升股票數目。雖云炒股不炒市，但股民在此上上落落、飄忽不定的市況中，買中贏錢的難度大增。

港股有一特色，就是除了開市短時間只跟隔晚美股步伐外，中段多隨內地A股表現而起舞。初哥留意到，大部分股民仍擺脫不了以前的舊框框，買貨過市者，仍將隔晚美股視作導航，恐怕再度下跌，而驚惶沽貨離場。一沽之下，那邊廂內地A股卻告反彈，恒指止跌回升，沽出之貨價位跳上，真不知道追回還是作罷好了。

大部份股民炒股心態，有貨在手傾向想沽，無貨在手則傾向想買。初哥身處股場，正是局中人，當然亦會犯以上錯誤，幸好短線炒作技巧熟練，入市時機拿捏準確度高，多能於上升途中脫身而出。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)