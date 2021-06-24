鄧建初：港股走勢跟外圍 成分股改動影響大
2021年06月24日 07:00
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近期港股市場吹無定向風，在長方形區域徘徊上落。圖表和市場預測開了個玩笑，繼眾口一詞(連初哥也不例外)，認為今年三月份看到的是頭肩頂形態，最終卻是失敗告終；恒生指數六月初突破阻力區，又重上多條平均線之上。正當大家都以為可以打破五窮六絕的魔咒，上望30,000點之際，怎料一盤冷水照頭淋，破阻力點後立時掉頭向下，形成假突破。
港股開市表現跟美股，尤其是納斯達克指數。箇中原因與香港恒生指數，所佔比重側重於新經濟類股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)等有莫大關係，現時只需看上述股票已可測知恒指的表現。所以真正代表，應是近年才推出之科技股指數。然而，恒生指數已深植股民腦海。坊間報道均以恆指馬首是瞻，習慣性收視固然有其優勢。
現今股票數目多如繁星，恒指已不能完全反映整體市場之表現，此起彼落場面屢見不鮮。看上周五恒生指數雖然上升242點，奇怪的是下跌股票數目竟然多過上升股票數目。雖云炒股不炒市，但股民在此上上落落、飄忽不定的市況中，買中贏錢的難度大增。
港股有一特色，就是除了開市短時間只跟隔晚美股步伐外，中段多隨內地A股表現而起舞。初哥留意到，大部分股民仍擺脫不了以前的舊框框，買貨過市者，仍將隔晚美股視作導航，恐怕再度下跌，而驚惶沽貨離場。一沽之下，那邊廂內地A股卻告反彈，恒指止跌回升，沽出之貨價位跳上，真不知道追回還是作罷好了。
大部份股民炒股心態，有貨在手傾向想沽，無貨在手則傾向想買。初哥身處股場，正是局中人，當然亦會犯以上錯誤，幸好短線炒作技巧熟練，入市時機拿捏準確度高，多能於上升途中脫身而出。
自恒指成份股由過往騰訊及友邦(01299)獨大，變成與阿里巴巴、美團及滙控(00005)平分春色後，現時前兩者股價表現之興衰已未必能完全牽動恆指上落。識時務者為俊傑，時常留意市場之變化，及時作出應變，才能長期戰勝市場。
資深股評家鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)