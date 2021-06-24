陳蓓敏：內房股或見底　邊間企業較值博？

美聯儲局主席在聽證會上表示，關注就業市場，若果失業率有任何差池， 聯儲局會採取相應措施調節。通脹問題現在仍可受控。若有通脹信號，聯儲局有工具應付。市場解讀短期未見加息壓力，10年期國債孳息率回落至1.5%。歐美股市做好。有傳石油輸出國組織，有意增產，紐約期油牛皮於73美元。6月是傳統上較兇險的一個月份，美股道指上周雖曾大跌千點， 本周已回補一半，反彈力度不俗，估計未來數月應有較佳表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)