陳蓓敏：內房股或見底 邊間企業較值博？
2021年06月24日 07:30
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美聯儲局主席在聽證會上表示，關注就業市場，若果失業率有任何差池， 聯儲局會採取相應措施調節。通脹問題現在仍可受控。若有通脹信號，聯儲局有工具應付。市場解讀短期未見加息壓力，10年期國債孳息率回落至1.5%。歐美股市做好。有傳石油輸出國組織，有意增產，紐約期油牛皮於73美元。6月是傳統上較兇險的一個月份，美股道指上周雖曾大跌千點， 本周已回補一半，反彈力度不俗，估計未來數月應有較佳表現。
昨日內地股市做好，深證升1%。帶動香港重磅科技股做好，恒指一口氣回升500點。科技指數於8,000點水平掙扎，多條重要移動平均線糾纏互扣，呈好淡爭持局面。6月過後，市場觀望內地會否釋放流動性。近期國內具備規模知名的企業，如蘇寧置業和恒大(03333)皆陷財困。恒大年內走勢一浪低於一浪，周內低見9.73港元。內房板塊受壓了一陣子，内房股疑似見底，有值博空間。國家統計局公布5月份70個大中城市新建商品住房價格指數，同比升4.9%，環比升0.6%。
華潤置地(01109)公布5月實現總合同銷售金額為250.9億人民幣(下同)，按年升18.2%。首五個月，累計合同銷售金額為約1,260.9億元，按年升59.5%，投資物業租金收入為15.8億元，按年增長46.9%，首5個月累計物業租金收入為71.3億元，按年升76.9%。財政數據優異。昨日股價輕試250天線，見反彈，建議吸納，向上阻力位為35港元，支持位為31.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)