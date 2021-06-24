布油穩守75美元　道期上升

●美匯指數報91.8；港匯見7.7650；離岸人民幣(CNH)升至6.4780；美元兌日圓處111.01；歐元企1.1927，英鎊跌至1.3964。金價跌至1,776美元。布油報75.41美元，紐油見73.22美元。比特幣企3.36萬美元水平。道指期貨升約50點。

●外媒報道，美國證交會(SEC)近期完成有關擴大公司氣候變化信息披露的公開諮詢，並成立一個氣候與ESG(環境、社會和公司管治)執法工作組。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭稱，美國經濟可能比市場預期的更早達到聯儲局縮減資產購買規模的門檻，預期明年會加息，更認為啟動縮減資產負債表宜早不宜遲。

●美國財長耶倫呼籲國會盡快提高或暫停債務上限，憂慮美國可能在8月達到債務違約點；又指有關控制債務上限的特殊措施可能在8月國會休會期間失效，直言如果美國發生國家債務違約將是災難性，並可能引發一場危機。

●美國將5華企列入出口管制實體清單，其中包括新疆保利協鑫旗下新疆公司等。

●美國5月新屋銷售意外按月跌5.9%，至以年率計76.9萬間，連跌2個月，市場原先預期升至87萬間。

●港股ADR指數收報28,807點，跌9點。

●即月恒生指數夜期收報28,711點，跌19點，低水106點，成交12,117張。

●紐約8月期油收報每桶73.08美元，升23美仙或0.3%；布蘭特8月期油收報每桶75.19美元，升29美仙或0.39%。

●紐約8月期金收報每安士1,783.4美元，升0.34%，創近1周收市新高。

●英國富時100指數收報7,074點，跌15點或0.22%；法國CAC指數收報6,551點，跌60點或0.91%；德國DAX指數收報15,456點，跌179點或1.15%。

●「股神」巴菲特按慣例捐身家，今年將捐出價值41億美元(約319.8億港元)巴郡股份予5個慈善機構，令其捐出大部分身家的目標完成了一半。回顧2006年巴菲特承諾捐出財富時，他擁有約47.49萬股巴郡A股，如今他表示仍持有約23.86萬股，價值約1,000億美元。

●南韓擬5年斥資15億港元，研究6G通訊技術。

●內地首5個月國企利潤按年增長1.7倍。

●PayMe滙豐信用卡增值上限將加至3,000港元。

●香港次季出口指數連升5季，貿發局上調全年出口增長預測。

●南岸旗下酒店公司申請清盤。