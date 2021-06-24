世界一夜可變天？別低估美國政策轉向的衝擊…

美國聯儲局近次會議，對於加息的預期時間提早了，料2023年底前會加息兩次，這誠然是一個重磅消息。雖然，之後多位聯儲局官員派定心丸，指不會太早收水；主席鮑威爾更多番強調，通脹上升只是暫時現象。不過，投資者顯然仍不放心，皆因過去歷史說明，錯估通脹形勢的話，貨幣政策由寬轉緊的殺傷力，足以令全球金融市場翻轉，故都不敢對此掉以輕心！

回說美國的貨幣政策，筆者認為，未來美國通脹會否失控，從而令聯儲局要認錯重估形勢，可以留意三大方面。其一，乃美國的二手車、電腦晶片及工人供應不足的情況，會否在未來一季獲得紓緩，若然情況持續短缺，那未來物價升幅好大機會超出聯儲局預計水平；其次是要看油價表現，如今不少金融機構預計，年內油價或會回升至每桶100美元，若然油價持續升勢，必將加劇通脹；第三，就係留意美國的M2，若通脹有失控迹象，貨幣增多之餘，流轉亦會加快。

當大家都十分之警惕通脹風險，也許危機終有一天會來，惟並不在此刻。可當音樂椅遊戲的音樂一停，美國的無限量寬貨幣政策一旦確認大逆轉，全球金融市場可以一夜變天。在可見的未來，通脹既是投資市場一個大主題。若然持有iBond，能令閣下多關注通脹題材，從而掌握大局，那繼續持有，不急於食嗰一手三、兩百蚊的利潤，亦無妨吧…