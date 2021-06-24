低水入手墨爾本公寓別墅樓盤　入場首期27萬港元起

澳洲墨爾本除了是港人移居的熱門地外，亦是名列前茅的海外投資追捧地點。相信準買家在置業時經常會遇到一個選擇難題，便是在資金有限下，買別墅還是公寓較好？今期Ray White精選兩個樓盤，分別是位於墨爾本東面、離市中心不需車程30分鐘的藍籌地段Ivanhoe的公寓Ivanhoe Gardens第二期，以及位於墨爾本東南區時尚聯排別墅屋苑，兩者首期皆低至27萬港元，絕對是手持200餘萬港元買家的平、靚、正之選。

其實澳洲樓市自去年第4季起已重新起飛，至今年首季澳洲樓市急升，截至5月數據，多個不同城市的升幅已逾雙位數。當地政府更推出購買100萬澳元、即約566萬港元以下的新住宅，買家最多可慳高達50%(約30萬港元)的印花稅，有關政策到下周三(30日)截止，若想趕上該優惠尾班車的買家，切記把握最後機會，考慮入手今期Ray White推介的樓盤。

首先，墨爾本東區藍籌地段殿堂級住宅，位置毗鄰傳統豪宅區Kew，步行可達火車站，開車5分鐘即到著名大學La Trobe、10分鐘至大型購物中心Doncaster Westfield。此外，區內亦坐落兩所頂尖百年名校Ivanhoe Girls' Grammar School及Ivanhoe Grammar School。項目亦設逾30項會所設施、近4萬方呎休憩空間，包括私人宴會廳、酒窖、健身單車室、瑜伽室、模擬高爾夫練習場、共享辦公室等，更可在一個App內辦妥預約私人健身教練、洗車、寵物美容等服務。

該區亦在墨爾本321個地區中，被選為「最宜居地區」第8位，加上區內集合多間頂級醫療機構，是醫生、護士、科研人才的首選聚居地，樓價硬淨年升16.41%，令項目被譽為「收租神器」，更在第一期項目推出時火速售罄，該期單位料年底前可交樓。至近期發展商加推第二期公寓項目，更與Ray White合作同步首發，首期27萬港元起，提供一房至三房單位，所有單位送車位，發展商更設2年5.5厘租金保障計劃，並預計2023年年中交樓。

至於位處墨爾本東南面的時尚聯排別墅屋苑75 Central，震撼荀價270萬港元起，首期僅由27萬港元起，提供兩至四房單位，90%單位更連雙車位出售。該項目正好處於Monash大學的兩個校區中間，不論住戶前往哪個校區皆極為方便，加上項目的持貨雜費極低，配合區內98%出租率以及發展商提供的5厘租金保障計劃，可以大大提高買家的回報率。

哪麼在澳洲選購一個物業，是否自住便要買聯排別墅、出租則買公寓較為合適？其實沒有指定答案。以今期推薦的公寓Ivanhoe Gardens第二期為例，由於在項目1公里內已有5間當地最頂尖的醫療機構、約9,000名醫生護士等醫療相關人員在這工作，故項目附近的高質素潛在租客客源豐富。若本港醫生或護士有興趣移居澳洲，該項目的交通、校網、商場、餐廳、消閑娛樂等配套亦相當完善，可謂是投資自住兩相宜之選。

另一推介的聯排別墅75 Central同樣適合自住和出租。資料顯示，其兩房戶連獨立車庫約需40餘萬澳元起、三房戶僅要50餘萬澳元、四房戶則需60餘萬澳元，換言之，即使購買四房單位總價也只需約400萬港元，相比同區別墅每套200至300萬澳元的平均價絕對相當吸引，加上當區配套非常完善，不旦匯聚眾多名校，附近更有火車站大站，周邊又設有非常多公園及高爾夫球場，而且只需數分鐘車程便可達墨爾本其中一個最大商場Westfield，非常適合孩子升學及大人過憩靜生活。在租務方面同樣搶手，因當地家庭傾向租樓，潛在客群多且穩定性較高，業主毋須經常費心換租客的問題。

若大家想要入手這兩個性價比非常高的聯排別墅和公寓項目，萬勿錯過Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦的澳洲墨爾本Ivanhoe Gardens展銷會及澳洲墨爾本75 Central & Amara展銷會，屆時更設投資講座，由專家教您怎樣在有限預算內，精明選購物業種類。

澳洲墨爾本Ivanhoe Gardens展銷會

同場展覽:澳洲墨爾本75 Central & Amara展銷會

日期:6月26及27日(星期六、日)

時間:上午11時至下午7時

地點:尖沙咀星光行16樓1633室

講座時間:下午1時及下午4時 (每天兩場)