港股曾漲近200點 阿里及美團升1至2%

港股續升，恒生指數高開48點後，最多升過176點或0.6%，暫高見28,993點，最新仍升136點或0.47%，報28,953點；國企指數升35點或0.33%，報10,709點；恒生科技指數則升39點或0.49%，報8,059點。主板成交暫逾467億港元。

重磅股變動不大，友邦保險升0.6%，港交所升0.5%；而滙豐控股無升跌，報46.05元，中國移動跌0.2%，建設銀行跌0.1%。

大型科網股中，阿里巴巴及美團支持大市，分別升1%至2%，而騰訊升0.2%；小米集團跌0.3%，快手挫3%。

丘鈦科技漲逾4%，公司附屬昆山丘鈦已提交上市申請。

【09:22】港股向好 科網股靠穩

港股做好，恒生指數高開48點或0.17%，報28,865點；國企指數高開15點或0.14%，報10,688點。主板成交暫逾31億港元。

重磅股個別發展，友邦保險升0.6%；而滙豐控股跌0.8%，中國移動跌0.4%，建設銀行跌0.3%，港交所升0.08%，中國人壽升0.1%。

恒生科技指數高開25點或0.32%，報8,045點，大型科網股靠穩，阿里巴巴升1%，傳螞蟻擬與國企成立信用評分公司，最快第3季成立；美團升0.6%，騰訊升0.2%，小米集團無升跌。