產業變天！報告料2040年電動車佔全球新車銷售逾9成

外媒引述投資機構Piper Sandler最新報告預測，2040年全球新車銷售將有超過九成是電動車，估計福士汽車將打敗特斯拉，成為全球電動車銷售王。

Piper Sandler分析師Alexander Potter發表研究報告，預測全球所有汽車廠牌的電動車至2040年的銷售情況。回顧一年前，產業分析師曾預期2025年前全球輕型車輛銷售將有10%是電動車，但隨着車用電池及各項技術成熟，他在報告中將該比重上修至18%，並進一步預測2030年前全球新車銷售將有45%是電動車，且這個比重將在2040年前達到94%。

Potter特也根據全球主要汽車製造商的電動車銷售進行預測，結果顯示，福士電動車年度銷售量將在2040年達到920萬台，全球市占率將達11.4%。相較目前在電動車市場保持領先的特斯拉，在2040年電動車銷售量料約820萬台，市佔率約10.1%。他又認為，通用及福特積極布局電動車市場，2040年可望維持目前的市佔率，但預計豐田2040年全球市佔率將從現在的11%跌至4.3%。

不過，他不看好中國電動車市場，預測三巨頭蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車在2040年合計電動車銷售量僅210萬台，相當於通用電動車銷售量的1/3。