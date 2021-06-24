許繹彬：調升股票印花稅打沉港股競爭力
2021年06月24日 10:45
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「六絕月」尚餘一周便捱完，本月「短癮式」炒股唔炒市主導，市況較上月的波幅明顯較大，並反覆向下；成交金額亦未見突出，加上下周乃三期結算（即月結、季結及半年結），相信維持「上落市」格局，又或會突然出現顯著的波幅，投資者需格外留神。美股則開始出現顯著的波幅，日升日跌或繼續出現，現階段建議投資者繼續以炒股唔炒市的方式，短炒獲利。京東系列如京東集團(09618)及京東健康(06618)近期走勢呈強，但同系的京東物流(02618)暫未見突破，可能會有異動，投資者不妨留意。
許氏稱，近日一眾汽車股、醫療設備股、體育用品股及物管股，不論走勢及反彈力顯得氣勢如虹；反而，一向備受股民愛戴的股王騰訊控股(00700)近日明顯「失竉」，未有跟貼大市反彈，其股價自跌穿600元心理關口後，只見含蓄的微彈，霸氣大減，拖累眾科技股亦變成明日黃花，一片黯然失色。
他指出，港股交投呈疲態及北水流入量萎縮，令一向深受股民愛戴的香港交易所(00388)亦慘遭冷待，又被大行調低盈利預測，更將其評級由買入下降至中性，並下調目標價，連中三槍實屬罕見。外資投行有此舉動，未必無因，相信是預測到未來的成交額度已很難有顯著增加。
近期新股市場雖然由時代天使(06699)突然掀起熱潮，其股價急升令投資者產生無限聯想，滿以為新股市場再有利可圖之際，誰不知接下來的優然牧業(09858)及獲得超額認購近434倍的科濟藥業(02171)在首日上市掛牌，股價一度下跌超過或接近20%，令一眾追隨者嚇至花容失色，可見新股市場仍「乍暖還寒」。
歸根究柢，政府調升股票印花稅此舉，一下打沉港股的競爭力，大市驟失方向，惟該方案仍將由8月開始實行，財爺一心以為庫房收益會比去年大升，敬請各位拭目以待，只恐怕最後落得「因加得減」的下場。