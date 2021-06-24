麥嘉嘉：料6月內險新單保費降幅收窄

分析內險5月保費數據，累計原保費增速及對應收入排序如下：中國太保(5%至1,888億元人民幣.下同)、新華保險(5%至827億元)、中國人壽(4%至3,864億元)、中國人保(0%至2,818億元)及中國平安(-6%至3,611億元)。保費增速較4月下滑，保費表現低於預期。

短期看，代理人隊伍的數量及質量仍未恢復到疫情前水平，年初開門紅和重疾新舊定義切換的短期新單繁榮現象掩蓋了隊伍質素水平的矛盾。去年同期行業放寬增員入口，部分同期新增人力的新單繼續受壓，一定程度對續期保費增速產生擾動。

因4至5月新單表現持續低過預期，我們下調上半年上市險企NBV增速預期：中國太保為1%(原預期3%)、中國平安為-5%(原預期5%)、新華保險為-10%(原預期持平)，以及中國人壽為-20%(原預期-10%)，相信下半年是後疫情時代檢驗隊伍產能恢復的時間，關注隊伍質素改善的持續性。

當前股價已反映悲觀新單中長期持續低迷的假設，關注資產端持續改善下保險板塊估值修復動能。6月在低基數下新單保費降幅有望收窄。當前，平安、國壽、太保、新華和行業平均對應2021年P/EV分別為0.82X、0.78X、0.59X、0.56X 和0.69X；分別處於2011年以來歷史分位數的12.3%、8.9%、2.6%、1.8%和0.8%，關注保險板塊底部機會。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)