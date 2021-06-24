惠譽：監管政策將推動中國儲能投資

國際信貸評級機構惠譽表示，中國的激勵性監管政策和可再生能源發電裝機的快速增加，將推動儲能投資在中期內增長。這或將推升電網公司和發電公司的槓桿率，但整體壓力有限，因為較公司高額投資預算而言，儲能資本支出金額相對較小，且儲能業務能夠帶來額外收益。

惠譽指出，中國的儲能主要包括由電網公司建造和使用的抽水蓄能，以及主要由發電公司建造和使用的電化學儲能容量。截至2020年底，中國擁有逾2,200吉瓦的總發電容量，但僅有36吉瓦的儲能基礎設施，其中抽水蓄能和電化學儲能分別約佔94%和6%。

中國計劃將可再生能源在發電裝機容量中佔比，自2020年底的42%提升至2025年的50%以上。惠譽認為，為解決可再生能源供電的間歇性問題，確保能源供應安全，大容量儲能將成為必要條件，甚至強制要求。

惠譽預計，監管政策將會激勵電網公司和發電公司增加儲能投資。這些政策包括出台確保抽水蓄能設施開發和維護所需有效投資和成本回收的定價機制、將儲能容量目標設定為新項目過審的前提條件、對配備儲能設施的發電項目的上網電價給予小額補貼，或優先調度其生產的電力。