【高盛推介】美團急彈創3周新高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(23日)重上300港元水平，收市升約5.2%，周四(24日)早段繼續上升，開市隨即突破310元水平，及後升幅擴大，高見319.6元，突破過去3周高位。

美團宣布推出外賣管家服務，今年首期投入1.5億元資金，而目前已在25個城市試點，共6,000家商家參與。此外，美團聯合上海數字治理研究院在上海推出全國首個政務領域生活服務數字平台「美團城市美好生活數字體徵系統」，並擬3年內接入全國100個城市。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金兩邊部署，當中認沽證於周四獲資金轉向流入，有約1,250萬元，為當日最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，可見周四部署牛證的資金主要沽出285元以下收回價的產品，並有部分轉倉至285元以上收回價的產品。而熊證於周四則獲資金轉向流入，有約270萬元，並分布在315元以上收回價的各收回區域產品。

觀察港股通資金流向，則見近日北水買入美團，過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約7.7億元。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿。

美團牛證52516，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團沽證14761，行使價264.8元，2021年10月21日到期，實際槓桿5.9倍，中期、低街貨。

美團沽證23799，行使價252.68元，2021年9月30日到期，實際槓桿7.0倍，價外、高槓桿。

美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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