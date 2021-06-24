【瑞通推介】恒指兩萬九遇阻　資金積極開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報33,874點，跌71點或0.2%，納指微升再創新高。

恒指周三(23日)收報28,817點，升507點或1.8%。周四(24日)早段再升近180點，於兩萬九關口前見阻力。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾2.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.8億元，反映投資者趁大市急升減持好倉，並反手做淡。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

友邦保險公布，中國銀保監會批准友邦中國於湖北省籌建分公司。有券商指友邦內地擴展步伐符預期，並料今年底前有望再取多一個省市的經營批准。友邦股價周三上漲近3%收市，報96.55元，收復10天線。周四早段保持靠穩，重返97元以上，暫連升3個交易日，技術上嘗試企穩20天線(97.1元)，再上阻力觀察50及100天線(98.6元)。周三分別有逾200萬元和逾60萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車周三最多飆8.6%，高見27.1元的4個月高，收市維持5.8%升幅，報26.4元，10天線升穿100天線，技術走勢轉強。報道指吉利集團旗下獨立汽車品牌極星擬上市，加上市場預期汽車晶片短缺將在下半年緩解，帶動吉利汽車升勢。吉汽周四早段最多漲逾3%，重返27.4元，其後升幅收窄。周三有約10億元北水淨買入吉汽，是最多北水淨流入港股。輪證資金流方面，逾570萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流入。

市場預期蘋果公司(Apple Inc.)將在9月推出4款新iPhone，蘋果概念股上揚。舜宇光學是周二表現最好藍籌，收漲近7%於238.8元，盤中高見240元，逼近歷史高位，14日RSI升至75以上的超買水平。周三早段高位爭持，再升破240元，高見243.4元創新高。周三有約5.6億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，分別有逾520萬元和逾310萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團宣布推出外賣管家服務，今年首期投入1.5億人民幣專項補貼，為3萬中小商家免費提供3個月的線上營運服務。美團周三抽升5.2%收市，報308元，重返10天和20天線之上，周四早段升約2%，曾挑戰320元關但暫見阻力。周三有超過1,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。

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