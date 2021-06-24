恒生冀搶閘第一批提供「跨境理財通」產品

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，現時該行在「跨境理財通」上的準備良好，冀在當局落實細節後，成為第1批搶閘推出產品的銀行，並在市佔率上取得優勢。她指，該行現有的投資產品數量勝過市場，並冀在組合上增加人民幣類型的投資，以方便內地投資者「南下」。

她引述該行的調查指出，逾7成的內地投資者對跨境理財產品有興趣，希望增加自身的投資選擇，以達分散投資，故此，她對未來「跨境理財通」所帶來的機遇感到樂觀。她補充，該行正與數家內銀商談合作，冀在監管當局發表細則後再作公布。

美國經濟復甦持續，市場亦擔心美聯儲局會開始加息，惟恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，美國的失業及通脹數字均未符預期，同時，聯儲局官員各有鷹派及鴿派言論，認為不會在短期展開加息，惟有可能縮減買債規模。他指，若未來美國展開加息，市場亦有所消化，反應未必如預計般激烈。

近期數據顯示有資金流入債市，對於是否反映資金開始棄股入債的問題，薛氏認為一切言之尚早，亦可能有大型投資者買債以分散投資。他指，惟若股市出現調整，市盈率較中港股市高的美股，將迎來較大波動。

薛氏指，由於中國受新冠肺炎疫情的影響較為輕微，經濟復甦亦較為良好，人行開始「收水」，擔心市場上出現太多資金，至引致胡亂放債等問題，亦為下半年可能出現的經濟問題「留一手」。

人民幣在過去一年升值幅度驚人，近期有所回調。薛氏指，從人行官員的講話，以至近期祭出的政府均反映中央期望人民幣回落，同時美匯指數上漲亦令人民幣有所回落，他強調，現時人民幣屬於調整周期，並不是貶值的信號，他預期年底時人民幣將維持在6.4兌每美元水平。