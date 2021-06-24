【高盛推介】快手突破200元後倒跌 留意高槓桿購證
2021年06月24日 12:35
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：日前有報道指，快手與中央廣播電視總台宣布，雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為東京奧運及北京冬奧持權轉播商。
受奧運轉播的消息刺激下，快手周三(23日)抽升上試200港元，收市升約6.2%，但周四(24日)早段則吐部分升幅，高見202.2元，突破1周高位後倒跌，並且跌幅擴大至約4%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二(22日)錄得約140萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而認沽證則於周一(21日)至周三皆錄得資金流入，合共約250萬元。
牛熊證方面，則見牛證於周三繼續獲資金流入，有約120萬元，並集中在182元以上收回價的產品。而熊證於周三亦獲資金轉向流入，有約140萬元。
快手購證13877，行使價231.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。
快手購證16020，行使價219.08元，2021年11月22日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。
快手牛證66317，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手沽證13192，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.6倍，價內、低街貨。
快手熊證52962，收回價210元，行使價213元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。