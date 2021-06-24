【高盛推介】快手突破200元後倒跌　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：日前有報道指，快手與中央廣播電視總台宣布，雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短視頻戰略合作，快手正式成為東京奧運及北京冬奧持權轉播商。

受奧運轉播的消息刺激下，快手周三(23日)抽升上試200港元，收市升約6.2%，但周四(24日)早段則吐部分升幅，高見202.2元，突破1周高位後倒跌，並且跌幅擴大至約4%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二(22日)錄得約140萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。而認沽證則於周一(21日)至周三皆錄得資金流入，合共約250萬元。

牛熊證方面，則見牛證於周三繼續獲資金流入，有約120萬元，並集中在182元以上收回價的產品。而熊證於周三亦獲資金轉向流入，有約140萬元。

快手購證13877，行使價231.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。

快手購證16020，行使價219.08元，2021年11月22日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。

快手牛證66317，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手沽證13192，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.6倍，價內、低街貨。

快手熊證52962，收回價210元，行使價213元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

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