瑞信：料恒指年底重返3萬點　人民幣升2%

瑞信大中華區投資總監邵志銘預測，今年尾恒指能重返30,000點，對比今日(24日)回報率接近8%，與對美國、歐洲市場的觀點一致正面，但短線會於橫行區間上落，因將近暑假，受制於調整未完結，未見正面催化劑及資金追入市場。

港股短線受制於內地收緊銀根的力度。他預料最快在第三季尾至第四季，內地銀根偏緊的情況才有可能改善，促使更多流入港股的資金。

長遠而言，該行預料人民幣至年尾會升約2%，隨着經濟持續反彈，加上恒指公司的目標是於明年中前，將成份股增加到80隻，他認為更多中資股的加入可為恒指帶來正面支持。另方面，該行看好如太陽能、風能及電動車供應鏈等可持續中國股份。

太陽能上游板塊近日雖出現美制裁消息，但近幾個月多晶矽供不應求，導致上月價格飆升50%，未來或令價格有調整或橫行壓力。不過，太陽能上游企業基本因素依然強勁，為中長線增長板塊。風能方面，他更看好下游，因為上游利潤較太陽能板塊少，下游企業經過營運轉型，政府對碳排公司有監管，故不少公司要增加風能配置。電動車需求增加，早輪經歷短暫性滯後，上月銷量增長20%，該行看好整條供應鏈，尤其是電池公司，因為製造電動車的公司多，但能生產高質素電池的零件製造商寥寥可數。收息防守股方面，他則建議揀選實質周期性股份，金融板塊如保險、香港房地產股等。

他續指，對科技股第3季表現持中性看法，該行的10大投資主題不包括中資科技股，因為監管升溫，加上科網股在第1季表示會為未來盈利增長會提高資金投入，未來1季業績很難跑贏大市。科技股估值雖相對便宜，但由2015年至去年已一直跑贏市場，與價值型股份的分別大，因此投資者應增加價值股的比例。他補充，隨着經濟好轉，美股及歐股的科技股帶動情緒，下半年依然看升。