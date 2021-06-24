黃金仍未到買入時機？專家估會跌見呢個位...

美國聯儲局暗示提前加息，黃金上周出現15個月以來最大單周跌幅，跌浪之急吸引投資者的目光，但有專家認為，黃金目前尚未出現最佳買入點，預計還會進一步下跌。

自聯儲局表態到2023年底加息2次之後，金價就開始承壓下跌。外媒報道，財富管理機構Strategic Wealth Partners投資策略師Luke Lloyd指，聯儲局暗示提前加息，顯示他們希望更快控制通脹，這對於作為抗通脹工具的黃金來說，實屬負面消息。但Lloyd認為，當局目前仍低估通脹的影響，預計央行到明年將變得更加鷹派，代表加息加快，也許明年就會開始加息，基於此狀況預測，他認為金價目前還未到最佳的買入點。

另外，投資諮詢機構Sunshine Profits行政總裁Przemyslaw Radomski表示，聯儲局趨「鷹」意味着利率升高、美元走強，兩者皆不利於金價。又預計，未來幾個月金價將持續下跌，甚至會跌破1,500美元或更低，然後在年底前回升至1,800美元區間。

現貨黃金最新報每安士1,776美元，跌0.1%。