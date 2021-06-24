瑞信：今年全球經濟增長可達5.9%　盤點全球10大投資主題

瑞信發表2021年下半年投資展望及10大投資主題，瑞信南亞區投資總監Ray Farris對未來3至6個月全球經濟增長表示樂觀，全球國內生產總值(GDP)正在經歷V形反彈，相信2022年可超越疫前高位。今年全球經濟增長可達5.9%，主要是美國和日本貨幣政策扶持，息率在2023年前會維持不變，對風險資產帶來正面影響。

他認為，聯儲局最快要到第三季度尾才會宣布任何縮減買債的決定，並要到明年初才會真正開始縮減買債規模，當局現時會繼續買入債券至今年年底。勞工市場將持續是聯儲局的焦點，貨幣政策會繼續寬鬆直至失業率下跌及就業率恢復，相信未來數個月通脹預期會持續高企，但該行預料下半年通脹率升幅會緩和。

中國方面，隨着內地政府政策正常化，信貸增長減慢，經濟增長幅度會低於去年，預料今年將按年增長8.2%。不過2021年政策比2019年疫情前更有利市場。

亞洲市場持續復甦，未來幾個月將會有強勁的出口增長，工業金屬的需求將帶動更強勁的亞洲出口和工業周期，近期亞洲市場的估值由高位跌下來，經歷周期性調整後，吸引的市盈率(MSCI亞洲：20.5倍)令未來10年亞洲市場的回報對比美股(標指：35.8倍)相對可觀。

不過他補充，東盟(ASEAN)經濟復甦的風險因素包括美國政府比市場預期的財政支出少，疫情反覆而導致的封關等，但疫苗接種率上升有助經濟復甦。

瑞信亞太區投資總監伍澤恩指，未來10大投資主題包括：第1，保留最少現金；第2，偏好歐洲股票如德國，並且選擇受惠重啟貿易的價值型板塊如能源及原材料；第3，南韓及泰國股市或受惠通貨再膨脹；第4，建議收息股及價值型股份，恒生中國高股息率指數自2月以來跑贏恒生科技指數，相信下半年趨勢持續；第5，可持續性中國，由於內地政府承諾2060年前達至碳中和，留意太陽能、風能及電動車供應鏈股份的投資機遇。

第6，投資者應關注一些超級趨勢，尤其是亞洲國家增加基建、發展智慧城市、人口老化創造的銀色經濟等；第7，美元10年期國債息率較人民幣主權債券低一半，預料未來12個月可繼續享高息率；第8，亞洲美元信貸息率吸引，該行預測未來12個月為6至8%；第9，人民幣兌每美元未來3個月預測為6.3，12個月預測為6.29，因為中國能從發達國家的需求及出口貿易中得益，令中國政府債券變得吸引；最後是多元化投資避險基金及私募基金(PE)。