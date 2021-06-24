港5月甲級寫字樓租賃錄正吸納　2019年7月來首次

仲量聯行最新報告顯示，儘管商廈市場上仍不乏待租樓面，整體甲級寫字樓租賃市場於5月錄116,300方呎的正吸納量，為2019年7月以來首次錄得正吸納量，而商舖及貨倉租賃市況上月亦見改善迹象。

疫情下企業對地產需求改變，加上現時租金水平已跌至可負擔水平，令更多租戶選擇搬遷至優質寫字樓，提昇工作環境。中環近月的租賃交投量亦見改善，區内空置率已由7.5%，回落至5月底錄得的7.2%。由於普遍業主均願意調低租金以吸引新租戶，5月整體甲廈租金仍按月下跌1.4%，不過個別出租率較高的寫字樓錄得租金增長。而主要分區當中，以尖沙咀租金跌幅最大，中環寫字樓租金相對抗跌力較高。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，企業對香港經濟逐漸恢復信心，租戶於過去數月開始願意作出決定，相信寫字樓租賃市場最差的時刻已經過去，下半年主要商業區的租金跌幅將轉趨緩和。

至於商舖及貨倉租賃交投於5月亦見回升，該行大中華研究部主管黃志輝稱，4月零售業總銷貨額按年續升12.1%，5月商舖租賃市場錄得數宗矚目成交，而強勁的外圍貿易環境也帶動5月貨倉租賃交投繼續上升。