原料價格波動 波司登料對本財年毛利影響有限
2021年06月24日 15:23
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羽絨服品牌波司登(03998)首席財務官兼副總裁朱高峰稱，未來仍聚焦發展中高端市場的羽絨服業務，以提升市場份額。隨着消費者愈來愈注重消費體驗，集團會繼續採取「開大店、關小店」的策略，估計未來3年每年新增店舖僅會有個位數增長。
他指出，過去3年集團開逾1,000間門店，同時亦關閉逾2,000間店。集團並不急於進行門店的規模擴張，反而希望透過開設大店，關閉低效能門店，提升顧客購物體驗。選址鎖定核心城市及主流商圈，三、四線城市則不會作為集團發展重點，因下沉市場與集團集中高端市場的定位有偏差。
他表示，現時國內、外均有不少品牌冒起，有競爭屬好事，且現時波司登的產品平均單價在1,500至1,800元人民幣左右，此價位並無出現明顯的競爭對手。
面對原材料價格上漲，朱指，集團已於銷售季節前進行原材料儲備採購，約一半原料已鎖定價格，且集團與供應商關係良好，採購價格較穩定，預期原料價格波動對今財年毛利率影響有限，相信受惠於中高端產品比例提高，毛利率更會有小幅上升空間。
去年波司登與阿里巴巴(09988)旗下阿里雲合作，他稱，公司利用其數據中台技術，圍繞零售、商品領域探索數碼化，有利公司作精準營銷，未來會與阿里保持合作關係，相信行業線上發展紅利仍未結束，近年來線上銷售增長是線下的1倍，集團亦仍在嘗試直播等形式的零售渠道。
另外，他提及，早前新彊棉風波對公司影響不大，因事件發生時並不是羽絨服的銷售旺季，加上公司產品使用棉花的比例不足1%，但認為事件加快中國品牌崛起，相信冬季時集團將可受惠。