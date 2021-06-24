原料價格波動　波司登料對本財年毛利影響有限

他指出，過去3年集團開逾1,000間門店，同時亦關閉逾2,000間店。集團並不急於進行門店的規模擴張，反而希望透過開設大店，關閉低效能門店，提升顧客購物體驗。選址鎖定核心城市及主流商圈，三、四線城市則不會作為集團發展重點，因下沉市場與集團集中高端市場的定位有偏差。

他表示，現時國內、外均有不少品牌冒起，有競爭屬好事，且現時波司登的產品平均單價在1,500至1,800元人民幣左右，此價位並無出現明顯的競爭對手。

面對原材料價格上漲，朱指，集團已於銷售季節前進行原材料儲備採購，約一半原料已鎖定價格，且集團與供應商關係良好，採購價格較穩定，預期原料價格波動對今財年毛利率影響有限，相信受惠於中高端產品比例提高，毛利率更會有小幅上升空間。

另外，他提及，早前新彊棉風波對公司影響不大，因事件發生時並不是羽絨服的銷售旺季，加上公司產品使用棉花的比例不足1%，但認為事件加快中國品牌崛起，相信冬季時集團將可受惠。