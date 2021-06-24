安永料香港今年難奪全球集資王桂冠　料全年集資規模3500億元

會計師事務所安永預料，今年全年港股集資規模達3,500億港元，維持去年預測水平，又認為今年爭奪全球集資王有難度，主要因今年納斯達克集資規模強勁，不過香港仍有機會進身三甲位置。

安永預計今年上半年合共有45家公司上市，同比少10宗，惟集資規模按年增1.27倍至2,108億港元，當中主要受惠於中概股回歸、獨角獸及生物科技公司來港上市。但香港今年上半年僅錄得一家海外企業上市，創4年新低。該行認為，發行人較多選擇自己的地方上市，認為吸納全球不同企業來港上市有難度，除非香港未來能夠有獨特行業或適合性吸引全球企業來港上市。

該行亞太區上市服務主管蔡偉榮出表示，內地A股改行註冊制，令上市時間更有預見性，不少內地企業傾向留在當地市場，認為上海科創板及深圳證券交易所正從後趕上。加上對環球市場的寬鬆財政政策是否可持續、市場仍否有充裕的籌資能力等有憂慮，又預見合資格回流的中概股數量減少，不排除香港日後跌出集資榜三甲。

蔡氏續指，大部分公司均傾向在企業當地的交易所掛牌，認為香港要繼續下工夫，檢視上市制度是否便利海外企業、市場的流動性、深度等，強調本港須加快提升自身競爭力。

雖然美國有意加強對中概股的監管，但無改中概股赴美上市意欲，今年上半年有31宗，按年增加94%；集資規模按年上升2.37倍至88.2億美元。該行審計服務合夥人賴耘峯表示，美國市場有不穩定因素，但其估值較高，當地投資者更熟悉部分行業的商業模式，加上企業赴美上市後，仍可透過在港第二上市回歸港股市場，故仍有不少企業赴美上市。