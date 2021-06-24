深圳出台新政支持總部企業發展　最高獎勵5000萬元

內媒從最新一期《深圳市人民政府公報》獲悉，深圳市政府日前出台《深圳市鼓勵總部企業高質量發展實施辦法》，以增強深圳作為全國經濟中心城市的輻射帶動作用。《辦法》將自2021年7月1日起施行，有效期5年。

據報，5類企業可享總部企業支持政策。《辦法》規定，符合下列條件之一的企業，可作為深圳市總部企業享受本《辦法》規定的總部企業支持政策：

1. 在深圳註冊且持續經營1年(含)以上，上年度納入深圳統計核算的產值規模(營業收入)不低於10億元(人民幣，下同)且形成地方財力不低於4,000萬元的總部企業。

2. 在深圳註冊但經營不滿1年，實繳註冊資本不低於5億元，且其(或其控股母公司)上年度產值規模(營業收入)不低於100億元，並與市政府簽訂合作協深圳市人民政府公報2021年第23期9議，承諾第2年納入深圳統計核算的產值規模(營業收入)不低於10億元且在深圳形成的地方財力不低於4,000萬元，第3年納入深圳統計核算的產值規模(營業收入)不低於50億元且在深圳形成的地方財力不低於6,000萬元的總部企業。

3. 世界500強跨國公司在深圳設立的地區總部或具有研發、銷售、貿易、結算等職能，並與市政府簽訂合作協議的獨立法人總部機構。

4. 成立時間不超過10年，符合深圳戰略性新興產業和未來產業發展方向，結合外部股權融資情況、可比公司在境內外市場的估值情況，經第三方機構評審，估值或市值超過10億美元，並與市政府簽訂合作協議的企業。

5. 符合深圳產業發展戰略和產業政策，具有重大產業支撐作用或具有科技引領作用，經市政府批准，並與市政府簽訂合作協議的總部企業。

● 購置辦公用房最高補助5000萬元

《辦法》規定，在深圳無自有辦公用房的總部企業，在深圳租用總部自用辦公用房(不包括附屬設施和配套用房，以及政策性優惠用房)的，每年按自用辦公用房實際租金的50%給予補助，最多不超過5年，每年補助金額不超過150萬元；在深圳首次購置總部自用辦公用房(不包括附屬設施和配套用房，以及政策性優惠用房)的，按購房房價的10%給予一次性補助，最高不超過5,000萬元，並以企業上一年度在深圳形成的地方財力為上限。

符合條件的總部企業可以獨立或聯合申請總部用地建設總部大廈，其建築規模應與總部企業形成的地方貢獻相適應。總部大廈以自用為主，同時允許一部分進行租售，其中租售部分須包含一定比例的政策性優惠商業辦公用房，主要為符合深圳產業發展戰略和產業政策的企業提供落戶優惠服務。

● 突出貢獻人才最高獎勵150萬元

《辦法》規定，總部企業高級管理人員納入市人才認定範圍，可按有關規定享受子女入學、醫療保健等優惠政策和便利措施；總部企業人才納入人才安居保障範圍，可按有關規定申請租購人才住房，並對符合條件的高級管理人員予以重點保障；鼓勵有條件的總部企業利用自有土地建設人才住房。

《辦法》規定，總部企業高管及對外崗位技術骨幹人員因業務需要，需出國或赴香港、澳門、台灣地區，以及需申辦APEC商旅卡的，市公安、外事、港澳辦、台辦等部門應為其提供便利，並為總部企業向省公安部門申辦深港兩地車牌照等提供支持服務。

《辦法》還規定，總部企業中層以上管理人員、下屬控股產值規模(營業收入)佔比最高的1級子公司高管，以及在企業發展和技術創新中做出突出貢獻的其他人員，可按有關規定享受深圳人才獎勵，獎勵金額原則上最高不超過150萬元。