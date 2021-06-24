內地缺「櫃」情況改善　鹽田港全面恢復操作

內地交通運輸部會同商務部等部委積極落實穩外貿暢通國際物流有關政策措施。在中國內地的主要航線上，今年首5月各主要班輪公司投入的艙位數大幅增長，其中北美航線運力達到551萬TEU(標箱)，較2020年、2019年同期分別增長65%和27%；造箱企業加大生產力度，月產能已提升至最高的50萬標箱，5月份主要港口空貨櫃箱日短缺量已降至1.3%，空箱短缺情況得到有效緩解。

該部近日針對「國際貨櫃箱班輪市場出現了一艙難求、一箱難求、運價持續上漲的情況」回應稱，下一步，當局將會同商務部等部門繼續落實好穩外貿的相關措施，引導國際班輪公司持續加大內地出口航線運力供給，同時提高貨櫃箱的周轉效率，指導地方部門在做好疫情防控工作的同時，確保國際物流供應鏈的穩定和暢通。價格方面，當局也將配合市場監管部門加強海運口岸的收費監管，依法查處違規收費的行為。

此外，內地商務部表示，廣東省正在採取有力措施，統籌疫情防控和暢通國際物流工作，盡最大努力解決船舶壓港問題。周三(23日)鹽田國際貨櫃箱碼頭已發布消息，自今日零時起，港口整體操作全面恢復，所有泊位基本恢復正常作業。商務部又表示，總體看此次擁堵對我國整體外貿的影響是有限和可控的，下一步將繼續加強部門和地方協作，持續做好穩外貿暢通國際物流工作。