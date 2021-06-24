金價窄幅上落 道期升137點
2021年06月24日 16:17
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美匯指數報91.78；港匯見7.7646；離岸人民幣(CNH)高見6.4728；美元兌日圓報110.88；歐元企1.1934，英鎊處1.3964。金價窄幅上落，報1,777美元。布油報75.52美元，紐油報73.43美元。歐股個別發展，道指期貨升137點。
●恒生指數全日升65點，報28,882點；國企指數升3點，報10,677點；恒生科技指數升19點，報8,039點。主板成交暫逾1,339億港元。https://bit.ly/3xLZjOZ
-恒大提前償還6月28日到期美元債。
-iBond收報103.2元，高發行價3.2%，每手最多帳面賺320元。
●深圳創業板指收跌1%，外資淨買入逾30億人民幣。https://bit.ly/3j3q4dQ
●BIS支持央行發展數碼貨幣，以免喪失控制權。
●IMF：接種疫苗為全球經濟持續復甦前提。
●郭明錤：明年iPhone料設屏下指紋識別，最平機種有望出台。
●產業變天！報告料2040年電動車佔全球新車銷售逾9成。
●南韓央行：今年實現政策正常化，料明年通脹2%以內。
●中國經濟：
-中銀保監：通脹問題非短期，內地PPI將達10%。
-惠譽：監管政策將推動中國儲能投資。
-統計局：6月中旬生豬價格跌12%。
-內地缺「櫃」情況改善，鹽田港全面恢復操作。
-深圳出台新政支持總部企業發展，最高獎勵5000萬元。
●恒生科技指數期貨合約獲准於台灣買賣。
●瑞信：料恒指年底重返3萬點，人民幣升2%。
-瑞信：今年全球經濟增長可達5.9% 盤點全球10大投資主題
●港5月甲級寫字樓租賃錄正吸納，2019年7月來首次。
●啟德維港1號入場費656萬元起，平均呎價2.29萬元。
●安永：香港今年難奪全球集資王，預計全年集資規模3500億。