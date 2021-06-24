比特幣死期將至？專家斷言價值將歸零……

在一系列利空衝擊下，比特幣周二(22日)曾失守3萬美元，創自今年1月以來新低。黃金大好友、貴金屬貿易商SchiffGold董事長Peter Schiff近日警告，比特幣的技術線圖已出現利空的「頭肩頂」形態，接下來將會歸--「零」！

外媒報道，在比特幣急挫後，Schiff近日發表一系列推文，笑稱「上周末，比特幣投資者嘲笑黃金價格下跌6%，是比特幣3%跌幅的2倍。如今黃金收復部分失地，但比特幣又下跌了9%。此外，雖然黃金較今年的高點下跌了9%，但比特幣卻已下跌了50%」。

他還對身為比特幣大好友--美國軟件公司Microstrategy執行長Michael Saylor、數碼貨幣集團(DCG)創辦人Barry Silbert、虛擬貨幣投資銀行「Galaxy Digital」創辦人Mike Novogratz大肆嘲諷，指出：「如果你真的想買比特幣，等到Microstrategy賣出最後1聰（satoshi）再說吧，如果Microstrategy繼續出售股票、借錢來進入直墜的市場，現有或新的股東將被迫斷頭，Saylor的鑽石手其實是玻璃做的。」

Schiff警告，對比特幣來說，最不祥的事情是，其技術線圖已出現頭肩頂形態，頭部接近6.5萬美元，頸線在3萬美元左右，這種形態表明比特幣正「向零移動」。

不約而同地，基金管理公司Navellier & Associates的董事長兼創始人Louis Navellier表示，若比特幣失去3萬美元的支持，恐將一直落到1萬美元。

外媒報道，Navellier表示他已經看到了2個頭肩線型，他認為這表明比特幣將跌破1萬美元。他表示：「我問散戶為甚麼買入比特幣時，他們的答案通常是因為在上漲。如果只是因漲而買，那麼也可能會因跌而賣。我認為跌破3萬美元將導致重大下跌，因為今年絕大多數交易都是在該價位之上進行的。」

他補充，比特幣槓桿也會加劇任何下跌，這比例有時高達100比1。當比特幣此次崩潰時，由於涉及大量個人投資者，情況會更加殘酷。