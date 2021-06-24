麗新發展英國倫敦摩天商廈項目委任租賃顧問

世邦魏理仕宣布，獲麗新發展( 00488 )委任為聯合寫字樓租賃及物業發展代理，將與萊坊合作為該集團於英國倫敦的Leadenhall Street 100號，提供租賃顧問服務。世邦魏理仕指出，該項目位於倫敦金融城的核心，毗鄰被稱為酸黃瓜(The Gherkin)的當地地標聖瑪莉艾克斯30號大樓（30 St Mary Axe），對面則是手術刀大樓（The Scalpel）。

London & Oriental LLP 是該物業的英國客戶代表和發展顧問。全球建築公司 Skidmore, Owings & Merrill (SOM)則將會負責把目前為混合型多功能綜合體改造成倫敦最大型的商業大廈之一。重建後項目樓高將達56層，提供100萬方呎的寫字樓空間。

該大樓更將會成為倫敦金融城內第一幢符合RIBA 2030標準的淨零碳商業摩天大樓。項目除了提供餐廳和酒吧等便利設施外，大樓亦設有單車停車場、綠化區及精心打造的公眾空間。重建工作將於2023年展開，並於2028年完成。

麗新發展主席周福安表示，很高興委託世邦魏理仕和萊坊作為集團旗下新項目Leadenhall Street 100號的租賃顧問。期待透過他們的全球經驗和專業知識，為未來的租戶提供一流的工作空間。

世邦魏理仕香港區域董事總經理郭富禮指，隨著社會對環境、社會及公司治理（ESG）的關注日益增加，企業正努力在其房地產策略中，盡可能考慮對社會和環境的責任，公司將向世界各地的所有潛在租戶介紹該幢屬於未來的寫字樓。