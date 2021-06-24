國際證監擬制訂全球統一企業氣候報告標準

身兼國際證監會組織理事會主席的香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)出席論壇時表示，監管機構已經提醒投資者留意氣候信息一段時間，尤其信息的一致性、可用性和可靠性問題，因這與「漂綠」(Greenwashing)有密切關係。許多企業及投資反映現時環境、社會及企業管治(ESG)評分、數據方面欠缺監管框架，令人困惑，故國際證監會未來或會就此發指引，並向監管機構發出建議。至於ESG數據供應商及評級機構的報告，將會於7月中旬前發布。

歐達禮指出，國際證監會(IOSCO)現時正深度參與國際財務報導準則(IFRS)的IFRS基金會的制訂工作，而IFRS將初步為可持續披露設立一個全球統一的企業氣候報告標準，並將重心放在氣候暖化。同時透露，近期國際證監會的董事會議上，董事對IFRS的倡議工表示堅定支持，氣候標準最早將於2022年年中發布。

他希望，IFRS在氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)框架的基礎上，提供複雜的基本氣候報告標準，然後可以在各個司法管轄區採用和強制執行，並為制定可信、獨立的可持續性審計提供基礎，以符合投資者的需求。