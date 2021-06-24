澳門居民投資香港股債市值近1400億澳門元

澳門金融管理局發布的統計顯示，在2020年12月31日，澳門居民(包括個人、政府及其他法人，但不含澳門特別行政區的外匯儲備)持有由境外無關連實體發行的證券投資，以當天市場價值計算為1.02萬億澳門元(下同)，與2020年6月30日及2019年底比較，分別錄得6.4%和11.3%的升幅。

在各類證券投資中，股權證券、長期債券及短期債券的市值分別為3,462億元、6,210億元及577億元，與2019年底比較市值分別上升15.5%、6.8%及46.5%。

按地區劃分，亞洲仍佔澳門居民境外證券投資的最大比重，達56.2%，其余則主要分布在北大西洋和加勒比海(17.3%)、北美洲(11.8%)、歐洲(11.3%)及大洋洲(1.8%)等地。

投資與中國內地實體發行的證券(包括在中國內地以外交易所上市的證券)繼續處於領先位置，佔澳門居民境外證券投資的36.6%，其市值達3,753億元，較2019年底增加4.1%；當中，投資在股權證券、長期債券及短期債券的市值分別為1,352億元、2,103億元及298億元，依次佔相關投資工具類別的39.1%、33.9%及51.6%。

同時，投資於香港特區實體發行的證券比重由12.8%上升至13.6%，相關市值上升18.3%至1,395億元；其中，股權證券及長期債券的投資市值分別為622億元和536億元。