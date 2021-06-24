啟德再有臨海新盤推出　代理指首批開價低市價15%

新一輪大型新盤開售潮揭開序幕，啟德再有臨海項目登場，隨即展開收票，料最快下月初可開售。而同區銷售中樓盤續錄承接，有地下連花園特色戶以理想價錢售出。

啟德維港1號入場費656萬元起 平均呎價2.29萬元

多個大型新盤計劃7月開售。中國海外地產董事總經理游偉光表示，啟德維港1號首張價單推出212伙，實用329至643方呎，扣除最高折扣13.5%後，折實平均呎價22,977港元。折實入場費由656.3萬元起，單位為1B座1樓D室，面積330方呎，呎價19,888元，亦屬首批最低。

他形容，是次開價屬啟動價，已預留一定加價空間。項目周五(25日)起收票，最快7月初開售，對後市具有信心，樓市料穩定發展。資料顯示，同區THE HENLEY I於今年4月底公布首張價單推出96個單位，間隔一房至三房，折實平均呎價26,448元，創區內新盤開價新高。最低折實呎價由24,382元起，入場費則逾748.88萬元起。

代理指維港1號較區內新盤做價最多低15%

啟德維港1號剛公布首張價單推出212伙，折實平均呎價22,977港元，折實入場費由656.3萬元起；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤開價吸引，較同區新盤做價低逾10%至15%，首批單位可望沽清。他又預期，本月一手交投可達2,300宗，下半年則料1.2萬宗。

代理料維港1號呎租可達55至60元

美聯住宅部行政總裁布少明稱，啟德維港1號開價吸引，較同區新盤做價低逾15%，銷情一定會理想，加上項目日後呎租料達55至60元，租金回報率約逾3厘，吸引投資者垂青。

THE HENLEY I地下花園戶呎價3.22萬沽出

九肚駿嶺薈高層大戶成交價4830萬元

柏傲莊II周六發售67伙 收票逾3300張

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