啟德再有臨海新盤推出 代理指首批開價低市價15%
2021年06月24日 20:30
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新一輪大型新盤開售潮揭開序幕，啟德再有臨海項目登場，隨即展開收票，料最快下月初可開售。而同區銷售中樓盤續錄承接，有地下連花園特色戶以理想價錢售出。
啟德維港1號入場費656萬元起 平均呎價2.29萬元
多個大型新盤計劃7月開售。中國海外地產董事總經理游偉光表示，啟德維港1號首張價單推出212伙，實用329至643方呎，扣除最高折扣13.5%後，折實平均呎價22,977港元。折實入場費由656.3萬元起，單位為1B座1樓D室，面積330方呎，呎價19,888元，亦屬首批最低。
他形容，是次開價屬啟動價，已預留一定加價空間。項目周五(25日)起收票，最快7月初開售，對後市具有信心，樓市料穩定發展。資料顯示，同區THE HENLEY I於今年4月底公布首張價單推出96個單位，間隔一房至三房，折實平均呎價26,448元，創區內新盤開價新高。最低折實呎價由24,382元起，入場費則逾748.88萬元起。
代理指維港1號較區內新盤做價最多低15%
啟德維港1號剛公布首張價單推出212伙，折實平均呎價22,977港元，折實入場費由656.3萬元起；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤開價吸引，較同區新盤做價低逾10%至15%，首批單位可望沽清。他又預期，本月一手交投可達2,300宗，下半年則料1.2萬宗。
代理料維港1號呎租可達55至60元
美聯住宅部行政總裁布少明稱，啟德維港1號開價吸引，較同區新盤做價低逾15%，銷情一定會理想，加上項目日後呎租料達55至60元，租金回報率約逾3厘，吸引投資者垂青。
THE HENLEY I地下花園戶呎價3.22萬沽出
新盤特色戶做價理想。恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY I，今日(6月24日)售出低座Condominium A地下D單位，實用面積309方呎，花園面積158方呎，成交價994.9萬元，呎價約3.22萬元。
九肚駿嶺薈高層大戶成交價4830萬元
據一手銷售資訊網資料，建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，今日(6月24日)售出2座11樓D單位，實用面積1,792方呎，成交價4,830萬元，呎價26,953元。
柏傲莊II周六發售67伙 收票逾3300張
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊 II，本周六(6月26日)將推售67伙，發展商今日(6月24日)截止接受認購，共錄逾3,300張入票登記，超額認購約48倍。而柏傲莊I本周六亦將推售18伙，昨日截止認購收逾3,000張入票，超額認購約166倍。上述兩期亦會於周六合共推出10伙開始招標。
凱滙兩期連沽2伙 高層戶呎價逾2.77萬
九龍新盤續錄承接。信和置業(00083)位於觀塘的凱滙兩期，今日（6月24日）連沽2個單位，其中第2期5座48樓J室，實用面積391方呎，成交價1,083.7萬元，呎價27,716元。同系旺角ONE SOHO昨亦賣出23樓B2單位，實用面積285方呎，售價765.4萬元，呎價26,856元。
Grand YOHO第2期低層戶約1882萬元獲承接
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第2期，今日(6月24日)售出第5座10樓E單位，實用面積898方呎，成交價1,881.98萬元，呎價20,957元。