港經濟轉重心淡化歐美！準備數碼港元　冀加入RCEP

疫情加速全球數碼化轉型，疊加中美金融戰愈演愈烈，發展央行數碼貨幣是爭奪貨幣話語權的關鍵戰線。內地就此不遺餘力推動數碼人民幣，香港作為對外窗口，能發揮跨境支付測試的獨特優勢。繼早前金融管理局宣布「金融科技2025」談及數碼港元後，政府官員也透露，正就發行數碼港元做準備，內地亦積極支持盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，將經濟重點放在內地、東南亞及「一帶一路」沿線國家。

目前中港兩地正緊密溝通，務求加強金融合作。對於金管局正與中國人民銀行、泰國和阿聯酋中央銀行研究央行數碼貨幣的跨境應用，財政司司長陳茂波稱，此舉有助金融基建處理跨境支付的能力。他又透露，人行等相關機構正在香港進行數碼人民幣技術測試，冀能盡快為兩地居民提供便捷的跨境支付服務。

除跨境支付外，金管局亦會於未來一年，為在香港發行批發及零售層面的央行數碼貨幣加強準備，包括研究數碼港元在本地零售層面的應用。陳茂波亦透露，政府派發電子消費券的其中一個主因，是希望更多本地商戶及市民使用電子支付，並推動相關支付市場的發展。

正因央行數碼貨幣需朝着國際化邁進，加上香港自身也要拓展經濟，內地正積極協助融入國際經貿組織，中國商務部稱，將根據RCEP關於新成員加入的規定，積極支持香港盡早加入。陳茂波稱，香港過往較注重歐美等傳統市場，往後將調整策略，以內地、東南亞及「一帶一路」沿線國家為中心開拓市場。

誠然，發展央行數碼貨幣是大勢所趨，被譽為「央行之母」的國際清算銀行(BIS)周三表態，全力支持相關發展，藉此實現金融現代化，並確保「科技巨頭」不會控制貨幣。該機構創新中心負責人Benoit Coeure表示，開發央行數碼貨幣的火車「已經開出」，現時全球最少有56家央行在研究當中，同時警告若沒有央行數碼貨幣，大型科技公司會利用自身龐大的社交媒體用戶群，主導數碼貨幣。

BIS首席經濟學家申鉉松亦指，在央行數碼貨幣的道路上需有取捨，就是要麼決定國民需透過「數碼身份證系統」進行身份認證，才可使用，或是像虛擬貨幣使用代幣路線，確保交易匿名性。BIS認為，使用「數碼身份證系統」較可取，可防止人們使用非本國的央行數碼貨幣。