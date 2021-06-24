鳳凰衛視違反通訊局規定　涉劉長樂執掌期間

通訊事務管理局周四公布，裁定非本地電視持牌機構鳳凰衛視在未經該局批准下，於2018年7月18日至2021年3月24日，以及2018年8月22日至2021年3月24日期間，改動其股權結構，因而違反其非本地電視牌照條件第10.1條的規定。該局考慮上述個案的情況及違規的性質、持續時間和嚴重程度後，決定向鳯凰衛視發出勸喻，敦促其嚴格遵守相關牌照條件。

所謂勸喻(或強烈勸喻)，是通訊局要求被其裁定有問題的持牌機構要更嚴格遵守有關條文。

通訊局所指的「鳳凰衛視」應該是上市公司旗下全資子公司「鳳凰衛視有限公司」(下稱鳯衛)，因為鳯衛才是持有該局所發出的非本地電視節目服務牌照之實體。鳯衛作為一個衞星頻道，電視節目透過亞衛7號覆蓋包括兩岸四地在內的整個亞太地區。

該局沒有明言鳳衛犯錯涉及甚麼股權結構變動，但從時間上看，基本上可排除劉長樂賣盤，因為他出售大部分上市公司的持股是在今年4月至6月期間才進行，而且上市公司現任行政總裁徐威是今年2月底才接替劉長樂上場，因此鳯衛今次被「摘名」按道理是前朝違留下來的問題。

事實上，劉長樂執掌上市公司後期問題不少，截至去年底止主營業務電視廣播收入連跌7年，單是去年便錄得分部虧損1.65億元，全個集團更勁蝕10.37億元，為上市之後最大完整財政年度的虧損。而他在2014年創立、由女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台更於去年「爆煲」，突然停止網貸業務，事件演變成海南省海口市警方上月正式調查鳳凰金融涉嫌非法吸收公眾存款，並將賀鑫刑事拘留。