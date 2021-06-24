嘉湖山莊及沙田第一城錄長情業主沽貨　大賺4.4倍

本港樓市硬淨，連新界區樓價也升幅驚人。天水圍嘉湖山莊和沙田第一城，分別有業主持貨約15年和約19年，物業期內升值均約4.4倍，大賺至少約459萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山景雅花園中層C室，實用面積約592方呎，兩房間隔，原業主叫價約1,200萬元，議價後以1,180萬元成交，呎價約19,932元。2007年貨轉手升值約1倍。

●西灣河嘉亨灣1座極低層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以1,085萬元沽出，呎價約21,743元。據悉，原業主於2016年2月以約680萬元購入現轉手帳面獲利約405萬元或約60%。

●北角城市花園14座高層F室，實用面積598方呎，三房間隔，業主以1,130萬元將單位易手，呎價約18,896元。原業主於2014年以855萬元買入，帳面獲利275萬元或約32%。

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九龍區

●長沙灣昇悅居本月暫錄5宗成交，平均實用呎價約18,738元。屋苑1座中高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，開價990萬元放售，後調整叫價至970萬元，最終累減23萬元以967萬元易手，呎價約18,525元。2009貨現轉手帳面獲利607萬元，單位期內升值約1.7倍。

●將軍澳峻瀅I本月暫錄約19宗成交，平均實用呎價約13,880元。屋苑2座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，議價後以777萬元成交，呎價約15,602元，單位期內升值約1倍。

●奧運站浪澄灣本月暫錄約8宗成交，平均實用呎價約20,425元。項目8座中層B室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以1,150萬元成交，呎價約21,024元。原業主持貨9年，現沽貨帳面獲利372萬元離場。

●紅磡海逸豪園2期10座極高層H室，實用面積約609方呎，兩房間隔，單位以1,222萬元成交，呎價約20,066元。原業主於2004年10月以378.8萬元購入，現轉手帳面獲利約843.2萬元或約2.2倍。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊樂湖居7座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，原業主叫價約630萬元放盤，獲區內首置客以628萬元承接，呎價約11,397元。原業主於2006年11月以約116萬元購入，轉手帳面獲利約512萬元或約4.4倍。

●沙田第一城6月暫錄約20宗成交，上月同期錄約34宗。其中屋苑39座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以563萬元易手，呎價約18,520元。原業主於2002年以104萬元購入，持貨19年至今獲利約459萬元或約4.4倍。

●粉嶺名都4座中層E室，實用面積399方呎，兩房間隔，議價後以500萬元獲承接，呎價約12,531元。原業主於1996年以180萬元購入，持貨25年帳面獲利約320萬元或約1.8倍。

●青衣藍澄灣5座高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以650萬元易手，呎價約14,412元。原業主於2010年12月以約268萬元購入，現轉手帳面獲利約382萬元或約1.4倍。

●大埔中心12座中層E室，實用面積462方呎，兩房間隔，開價708萬元放盤，後減價20萬元或2.8%，終以688萬元沽出，呎價約14,892元。原業主於2000年5月以172萬元購入，持貨約21年單位升值約3倍。

●大圍名城本月暫錄約10宗成交，平均實用呎價約17,703元。該屋苑三期盛世2座高層SB室，實用面積786方呎，三房連套房及儲物房間隔，日前以1,420萬元易手，呎價約18,066元。原業主持貨約9年，單位期內升值約75.7%。

●馬鞍山新港城本月暫錄約10宗成交，平均呎價約15,772元。屋苑B座中層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，原業主日前叫價約880萬元放售，吸引區內客洽購，議價後以838萬元承接，呎價約14,754元。原業主於2010年8月份以約315萬元購入，物業期內升值約1.7倍。

●馬鞍山聽濤雅苑6座低層E室，實用面積503方呎，兩房間隔，開價790萬元放盤3日，減價30萬元或約4%，獲買家以760萬元沽出，呎價約15,109元。原業主於2002年9月以188萬元購入，現帳面獲利572萬元或約3倍。