金管局3至5月收770投訴　籲對網頁連結保持警惕

香港金融管理局(金管局)向銀行發出投訴刊物《Complaints Watch》，指今年3至5月期間，合共接獲770宗投訴，當中涉及銀行服務以及服務質素的個案共217宗，與信用卡交易有關則錄95宗。

該局的通函內容指，電子化趨勢下，消費者經常透過信用卡或其他手機支付渠道在網上購物，惟同時催化網上騙局，有不法分子透過網絡釣魚短訊或電子郵件竊取消費者信用卡資料和一次性密碼（OTP），局方注意到相關犯罪行為激增導致市民及銀行蒙受財務損失。

為保護消費者及銀行利益，該局建議銀行確保其發送的所有OTP訊息已提供足夠交易明細，讓消費者及時發現異常情況，並提醒客戶對未知的網頁連結保持警惕等。金管局亦正與業界討論引入額外保障措施以防範網絡詐騙，例如讓客戶回電確認已綁定新的電子設備。隨着網上銀行及流動支付服務的普及，該局稱將繼續與業界合作加強消費者保護。

另外，金管局特別提及，在近期接獲的數宗投訴中，發現有銀行職員濫用客戶及同事的信任進行不當行為，其中有職員使用客戶預先簽署的表格和儲蓄存摺，在未經授權下進行若干交易；另有職員被發現洩露客戶密碼。該局接獲投訴及跟進後，有關銀行已迅速作出回應，並報告予執法機構以採取適當行動。