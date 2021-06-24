道指早段漲225點　標指納指齊破頂

美國經濟數據理想，美股周四(24日)早段續做好，道指漲225點，至34,099點；標指漲25點，至4,266點新高；以科技股為主的納指再破頂，漲105點，至14,376點。

Oppenheimer首席投資策略員John Stoltzfus亦認為，近期科技股表現出色，令大市夏季前景正面，雖然聯儲局議論縮減買債、通脹升溫和變種病毒等風險因素可能會在夏季帶來波動，但影響應該不會太深。他於3月初科技股遭拋售時，也認為那是重大買入機會，納指自那持以來上漲7%。

外媒引述消息報道，美國有線電視公司Comcast計劃強化串流業務，考慮與媒體公司ViacomCBS合作或收購串流平台Roku，並計劃大舉增加串流節目相關開支。消息拖累Comcast股價周三大跌3.73%，周四回升1.36%至56.23美元；Roku周三漲4.51%後，周四再漲1.89%至429.69美元。

摩根大通分析員指，部分Dunkin'快餐店放棄使用人造肉公司Beyond Meat的人造香腸，Beyond Meat股價跌2.85%至143.24美元。